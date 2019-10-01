大國重器！東風41亮相2019國慶閱兵

東風－41核導彈方隊（中評社 林艶攝） 中評社北京10月1日電（記者 林艶 郭至君 海涵 張爽）東風41洲際戰略核導彈是本次閱兵最受關注的裝備之一，在閱兵前的記者會上曾被記者問及，當時閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民回應稱“請大家拭目以待，相信不會讓記者朋友們失望。”



果然，2019國慶閱兵當天，東風－41核導彈方隊在裝備方隊中壓軸出場。東風－41核導彈方隊由趙秋領少將、孫樂少將領隊。



東風—41洲際戰略核導彈，是我國戰略核力量的重要支撐，是中國大陸威力最大、技術含量最高的洲際導彈，外媒稱在2000年以前已經成軍。



東風－41是目前中國軍方對外公布的戰略核導彈系統中的最先進系統之一，2018年開始服役。它採用三級固體運載火箭作為動力，最大射程可達約14，000公里，幾乎可以打擊地球上的任何點，被認為是“可以覆蓋全球戰略目標”。



東風－41採用多彈頭獨立重返大氣層載具（MIRV）技術，從而實現了運載火箭及分彈頭自適應變軌。該技術並非是簡單地在一枚導彈上裝載多枚分彈頭，而是讓每個分彈頭都有獨立的飛行彈道，可調整軌跡攻擊不同目標。這樣每枚反導攔截導彈最多只能摧毀一個分彈頭。讓反導系統的效能大為降低，東風－41可攜帶6～10枚分導式核彈頭，這將嚴重動搖各國反導系統的可靠性。



作為我國自主研製的新一代戰略核導彈，東風41具有單車集成化程度高、發射系統功能全等優勢，特別在突防能力、打擊能力、生存能力上有很大的提升。



隨著導彈武器的不斷發展完善，東風41導彈的智能化程度更高，僅僅只需要幾個人就能完成發射，徹底告別了過去的“千人一杆槍”的大陣仗，操作發射變得更加簡單、便捷、高效。東風41導彈還有一個特點是靈活機動。它可以在高原、戈壁、雪地、沙漠等極端地域行駛，只要是國土範圍之內，哪裡都可以有它的身影。像我們常見的高速公路，甚至是一個籃球場上，都可以進行無依托的隨機發射。



如今，東風41導彈的精彩亮相展示了我國懾戰並舉的強大戰略制衡能力，彰顯了火箭軍部隊的嶄新風采，為共和國築起了一道堅不可摧的和平盾牌。

