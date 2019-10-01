中評關注：“紅飄帶”驚艶天安門廣場

為迎接中華人民共和國成立70周年，天安門廣場近期設立了“紅飄帶”主題景觀。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月1日電（記者 徐夢溪 張爽） 為迎接中華人民共和國成立70周年，天安門廣場近期設立了“紅飄帶”主題景觀。兩個“紅飄帶”大型景觀雕塑造型優美、流暢，從天安門廣場南端蜿蜒到北端，不僅為節日增加了喜慶氣氛，同時還發揮了位置和長度優勢，圍出一個聯歡活動的舞台。



據廣場專家組組長清華大學美術學院黨委書記馬賽介紹，紅飄帶在設計時參考了國慶60年時56個民族柱的設計，強化了民族柱增強廣場邊界，聚攏人氣的優點，通過“紅飄帶”聚合的方式，能夠讓廣場中間成為更好的舞台。



此外，廣場的兩側配合“紅飄帶”有70個紅燈籠，更好地呼應這次慶典活動。大家知道，天安門廣場是一個方形的廣場，“紅飄帶”呈空間曲面形式，座落在廣場兩側綠地中，它能夠在廣場原有莊嚴肅穆的基礎上，增加靈動歡樂的氣氛。



“紅飄帶”從天安門廣場南端延伸到北端，寓意紅色基因連接歷史、現實和未來，也象徵中國共產黨領導中國革命從勝利走向勝利的光輝歷程。



聯歡活動是國慶70周年慶祝活動的重要組成部分，將於10月1日晚8時在天安門廣場舉行，由主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四個功能表演區組成，總時長90分鐘，充分展示“自由、生動、歡愉、活潑”的氛圍。



