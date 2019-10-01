中評關注：聯歡倒計時！天安門廣場群眾集結

國慶70周年群眾聯歡活動即將啟幕，參演聯歡活動的群眾都已盛裝打扮，各就各位。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月1日電（記者 徐夢溪 張爽）國慶70周年群眾聯歡活動即將啟幕，參演聯歡活動的群眾都已盛裝打扮，各就各位。



據悉，今年的群眾聯歡活動由6萬餘名首都各界群眾組成，群眾都是從各行各業、各族各界、各條戰線精心挑選一些能夠凸顯本區域特點的代表參加。



據聯歡活動指揮部聯歡演出部常務副部長龐微介紹，今年的群眾聯歡活動由眾多群眾承擔，充分體現了群眾性和廣泛的參與性。聯歡活動的群眾性從人員組成來說，非常多樣，他們來自各樣行業、各個民族、各個區域；從年齡來看，有大有小、有老有少、有男有女，涵蓋了老中青少各個年齡層，最大年齡66歲，最小年齡6歲。



聯歡活動是國慶70周年慶祝活動的重要組成部分，將於10月1日晚8時在天安門廣場舉行。聯歡活動有主題表演，中心聯歡表演，群眾聯歡，煙花表演，表演台表演，大型裝置，光藝呈現七個亮點。



其中，主題表演區設在金水橋南端的長安街上，3290名聯歡群眾將通過手持光影屏和表演道具進行組圖、立體呈現，藝術化表現中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍；中心聯歡表演和主題表演共用同一個區域，由有關省區市的特色群眾藝術團體3650人參加聯歡，以各地特色群眾文化展示為主，選用了近40首為群眾所熟悉、所喜愛的經典歌曲。

