群眾演員情緒熱烈：很榮幸參加這次演出

來自中國科學院的舞蹈演員（中評社 張爽攝） 中評社北京10月1日電（記者 張爽）國慶聯歡活動今晚八時在天安門廣場舉行，分為主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四部分，中評社記者在現場看到，身著各色表演服裝的群眾、演員情緒熱烈，已經準備就緒。廣場上不時響起“我愛你祖國！”的聲音。



在金水橋南端主題表演區進行表演的演員身著銀色衣服，一位演員對中評社說，他們為了這次表演，已經訓練了五個月，共有三千多人參加，他出生於1995年，能參加國慶聯歡表演感到很榮幸。



參加舞蹈表演的演員中有一群來自中國科學院的工作人員，他們對中評社說，他們的表演將從八點開始，持續一個多小時。他們能代表科技工作者參加國慶聯歡活動，感到很開心。



晚上的演出將分四部分呈現，分別是金水橋南端的長安街上的主題表演區、中心聯歡表演，主題表演區東西兩側的10個群眾聯歡區塊，根據聯歡活動的章節內容、旋律節奏，進行對應式施放的煙花表演，主題表演區南側的表演台表演。在聯歡活動開場時，還將通過大型裝置配合主題表演進行呈現，形成一個激動人心的開場。



表演台由白天慶祝大會的觀禮台適度調整而成，並根據裝置功能特點進行創意設計，實現聯歡呈現樣式的創新。這也是國慶70周年慶祝活動白天與晚上資源共享、相互銜接的重要體現。