社評：修憲“最後一搏”安倍會否如願？

資料圖：日本首相安倍晉三（圖源：新華網） 中評社北京10月8日電（評論員 張迎春）9月11日，日本首相安倍晉三率領新內閣成員集體亮相。此前，“修憲勢力”雖然在今年7月的參議院選舉中失去了2/3席位優勢，但安倍仍未放棄修改和平憲法的執念，宣稱不管多困難，“一定要完成”修憲。



從最終出爐的內閣陣容來看，共有13人首次入閣，這次是安倍上台近七年以來，最大規模的一次內閣改造。然而，安倍大刀闊斧地改組內閣，最值得關注的並不是有多少新人躋身內閣，也不是諸如官房長官、防衛大臣、文部科學大臣等等關鍵閣僚均由安倍的得力助手擔任，甚至不是前首相小泉純一郎次子、日本政壇“未來之星”小泉進次郎入閣，而是大家心照不宣的“唯一標準”——必須在修憲議題上旗幟鮮明地支持安倍。



難怪有日本政界人士諷刺說，“從安倍挑選的人選來看，他確實像是把修憲考慮落在了實處”，此次內閣就是“友人內閣”，“內閣成員沒有一個人敢對安倍說不”。對此，安倍其實也並不諱言，“將集全黨之力強勢推進修憲”、“決心即使很困難，也一定要完成”。



今年11月，安倍將創下日本首相執政時間最長紀錄，但也要看到，安倍的任期將於2021年9月底屆滿，漫長的執政生涯已近尾聲，而實現戰後首次修憲正是安倍夢寐以求想要留下的政治遺產。所謂“修憲”，就是試圖修改日本現行“和平憲法”第九條，解禁日本自衛隊。歷史原因使然，亞洲鄰國始終高度警惕日本修改和平憲法的一舉一動，此前，安倍已經以小步慢走的方式，從解禁集體自衛權，再到通過新安保法案，一點一點推動修憲，現在，只差修改憲法第九條這最後一步。