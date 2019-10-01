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美國總統特朗普推特祝賀中國國慶
http://www.CRNTT.com
2019-10-01 20:30:35
特朗普發推特祝賀中國國慶
中評社華盛頓10月1日電（記者 余東暉）美國總統特朗普1日早晨發推特，祝賀中華人民共和國成立70週年。
這條在早上6點54分發出的推特說：值此中華人民共和國成立70週年之際，祝賀習主席和中國人民。
特朗普10月1日發的這條推特與9月30日早上發的與中國國慶有關的推特相比，要正式莊重得多。在那條推特中，特朗普雖然最後一句話說“中國生日快樂”，但前面其實是引用別人的話，自誇他發起與中國的貿易戰與軍事競爭，並稱美國正在且必將獲勝。
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