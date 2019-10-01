外國領導人祝賀中華人民共和國成立70週年

中評社北京10月1日電／新華社報道，又有許多國家領導人、國際組織負責人和前政要致電或致函國家主席習近平，熱烈祝賀中華人民共和國成立70週年。



法國總統馬克龍表示，值此中華人民共和國成立70週年之際，我謹代表法國政府和人民致以最熱烈的祝賀。法中關係緊密持久，兩國作為聯合國安理會常任理事國，對人類社會負有特殊責任。我期待與您一道，推動兩國合作邁上新台階，共同振興多邊主義。



日本首相安倍晉三表示，我謹代表日本政府和人民，向中國人民致以由衷的祝福。中國取得舉世矚目的發展成就，成為世界第二大經濟體，我對此深表敬意。日方願與中方共同開闢日中關係的新時代。



韓國總統文在寅表示，70年來，中國在各領域取得了輝煌成就。期待在您領導下，中國繼續為東北亞地區和世界和平與繁榮作出貢獻。我願同您一道努力，推動韓中戰略合作伙伴關係更加成熟、紮實。



柬埔寨國王西哈莫尼表示，過去70年，中華人民共和國保持和平與穩定，並以驚人的速度實現繁榮發展。我高度讚賞習近平主席提出的“一帶一路”和推動構建人類命運共同體的倡議。柬中兩國領導人和兩國人民之間具有世代友好的情誼，柬埔寨將始終同中國站在一起。



新加坡總統哈莉瑪表示，70年來，中國經歷了翻天覆地的變化，克服了重重挑戰，實現了經濟的快速增長和人民生活水平的提升。中國的發展不僅將造福中國人民，並且將惠及本地區和整個世界。



菲律賓總統杜特爾特表示，菲律賓人民同中國人民一道，慶祝中國在國家建設方面取得的巨大成就。為取得這些成就而艱苦奮鬥的中國領袖、先驅和人民在這一偉大進程中居功至偉。



哈薩克斯坦總統託卡耶夫表示，中國僅用70年就已成為最具國際威望和影響力的國家，為維護世界安全穩定、促進國際合作作出特殊重要貢獻。相信在您英明有力的領導下，新時代中國特色社會主義事業一定會取得更大進步，“兩個一百年”奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢必將實現。



吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫表示，中華人民共和國成立以來發展變化日新月異，成為世界領先的經濟體，吉爾吉斯斯坦人民為友好的中國人民取得的成就感到由衷高興。衷心祝願習近平主席帶領中國人民在幸福、和平與繁榮之路上再創輝煌。

