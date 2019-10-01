習近平簽署通令嘉獎參加閱兵全體人員

中評社北京10月1日電／新華社報道，中華人民共和國中央軍事委員會主席習近平10月1日簽署通令，嘉獎參加慶祝中華人民共和國成立70週年閱兵全體人員。



嘉獎令指出，在偉大的中華人民共和國成立70週年盛大慶典活動中，受閱部隊作為共和國武裝力量的代表，以威武雄壯的強大陣容、昂揚奮進的嶄新風貌、一往無前的磅礴氣勢，光榮地接受了黨和人民的檢閱，奉獻了一場富有中國氣派、體現時代特色、展示強軍風采的閱兵盛典。受閱部隊精彩出色的表現，集中宣示了人民軍隊永遠聽黨指揮的鮮明立場，集中展示了新時代國防和軍隊建設發展的輝煌成就，集中彰顯了我軍捍衞國家主權、安全、發展利益的決心實力，極大振奮了民族精神、激發了愛國熱情、匯聚了強大力量，更加堅定了全黨全軍全國各族人民決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興中國夢的信心意志。



嘉獎令指出，閱兵任務勝利完成，是參閱部隊堅決貫徹黨中央、中央軍委決策指示，牢記使命重託，精心籌劃組織的結果。廣大受閱官兵挑戰自我、追求卓越，將軍士兵勠力同心、並肩戰鬥，保障人員密切協作、默默奉獻，為閱兵工作順利推進作出了應有貢獻。閱兵實踐中，全體人員表現出聽黨指揮、絕對忠誠的政治品格，捍衞祖國、能打勝仗的責任擔當，崇尚榮譽、不辱使命的價值追求，爭創一流、敢於勝利的進取精神，不畏艱苦、頑強拼搏的優良作風，立起了新時代革命軍人的好樣子。



嘉獎令號召，全軍部隊要向參閱部隊學習，不忘初心、牢記使命、接續努力，幹好本職工作，完成好擔負任務。全軍部隊和廣大官兵要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制，堅持政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，聚力備戰打仗，強化改革創新，狠抓工作落實，為實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊不懈奮鬥！