中評現場：港台同胞共觀盛典　掌聲四起

港台同胞自發聚集觀看閱兵儀式和群眾遊行的直播。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月2日電（記者 沈而忱）10月1日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年大會在京隆重舉行，天安門廣場舉行了盛大閱兵儀式和群眾遊行。部分港台同胞自發聚集在一起，觀看了閱兵儀式的直播。中評社記者觀察到，在兩個多小時的直播中，港台同胞熱情高漲，全場共爆發出十餘次熱烈掌聲。



人民英雄紀念碑前，竪立著偉大的革命先行者孫中山先生的畫像。看到“國父”孫中山的大幅畫像，台胞們就不約而同地鼓起掌來，這是今日的第一次掌聲。10時整，慶祝大會正式開始，在“全體起立”的口號中，港台同胞們紛紛起身，齊聲歌唱中華人民共和國國歌，注視著五星紅旗冉冉升起。



隨後，習近平總書記發表了重要講話。總書記提到，要堅持“和平統一、一國兩制”的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。聽到此處，有香港同胞認真做了記錄，台灣同胞則點頭表示贊同。最後，習總書記用三個“偉大”作結，分別是“偉大的中華人民共和國萬歲”、“偉大的中國共產黨萬歲”，以及“偉大的中國人民萬歲”。對每一個“偉大”，港台同胞都報以誠摯而熱烈的掌聲，身為中國人的驕傲之情溢於言表。



在閱兵儀式的過程中，依仗方隊、領導指揮方隊、陸軍方隊等方隊依次走來，整齊劃一、氣勢如虹。陸軍方隊行舉槍禮時，聲音如同一人，引起了港台同胞一陣驚嘆。女兵方隊英姿颯爽，獲得掌聲如潮，有台胞對中評社記者竪起大拇指說，女兵太厲害了，真是巾幗不讓須眉。當東風－41驚艶亮相時，有位來自巴西的台胞難掩激動，“東風－41威力很大、射程很遠，再也不怕別人欺負我們了！”