“十一”黃金週首日全國鐵路迎來客流高峯

中評社北京10月1日電／新華社報道，記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，10月1日，全國鐵路迎來“十一”黃金週客流高峯，預計發送旅客1750萬人次。鐵路部門增加運力投放，加開旅客列車1160列，共開行旅客列車10297列，創單日客運能力安排歷史新高。



9月30日，全國鐵路共發送旅客1378.2萬人次，同比增加67.3萬人次，增長5.1%，鐵路運輸安全平穩有序。



國慶期間，鐵路部門加大運力投放，科學安排運輸，努力滿足旅客羣眾出行需求。中國鐵路武漢局集團公司加開武漢至廣州、上海、合肥、宜昌、荊州等地往返列車117列，重聯開行武漢至昆明、宜昌、襄陽等方向動車39列，運能提升了1倍。西安局集團公司加開去往北京、峨眉山、成都、嘉峪關等方向的高鐵列車及普速列車808列，其中，開行西安與華山之間往返高鐵109列。南昌局集團公司增加城際動車開行頻次，開行“1小時”城際列車128列，方便相鄰城市間短途旅客出行需求。



鐵路部門提示，假日期間各大火車站客流較大，已通過互聯網、電話成功預訂車票但尚未取票的旅客，請儘量提前取票，並攜帶車票及與票面信息一致的有效身份證件，提前到車站辦理驗票進站手續，以免耽誤行程。