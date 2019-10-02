力拚下架蔡英文　馬辦重量級研討會談芒果乾

馬英九基金會預訂10月5日舉行“國安”研討會，馬英九將與前“國安會秘書長”蘇起首次同場剖析台灣當前危機與解套良方。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電（記者 倪鴻祥）力拚下架蔡英文，馬英九基金會1日晚間發布新聞稿，針對近期索羅門群島、吉里巴斯在5天內先後斷交，導致蔡政府執政3年多，原有22個“邦交”國只剩15個的處境，預訂10月5日舉行“哪來的芒果乾？－‘國安’問題研討會”，廣邀兩岸、“國防、外交”重量級學者專家與會研商，“九二共識”發起人、前“國安會秘書長”蘇起將與馬英九同台，這是蘇起2010年2月卸任後，首次和馬英九同台。



蘇起在2010年2月以健康、家庭因素請辭獲准，此後馬、蘇兩人一直沒機會同台，即使2018年7月下旬馬英九基金會舉行成立茶會，蘇起也有事未能出席，一度讓外界揣測兩人關係生變。



蘇起辦公室說明，約在2、3個月前馬英九基金會執行長蕭旭岑前來邀請，希望蘇起能從“國家”大戰略的高度發表專題演講，藉此來檢視台灣的“國安”問題，蘇起欣然允諾。



馬英九基金會1日晚間發布新聞稿，指出在蔡英文主政下，兩岸關係大幅倒退，對外關係不斷萎縮，社會瀰漫不安。然而，很多台灣輿論認為，蔡英文政府利用這樣的情勢，以及許多人對中國大陸威嚇台灣的恐懼感，成功挽救了蔡在去年地方選舉慘敗的聲勢。於是這一年來“芒果乾”（“亡國感”的諧音）從網路開始發酵，成為台灣年輕人之間最熱門的話題。



有鑑於此，馬英九基金會將於10月5日在張榮發基金會大樓舉辦“國安”問題研討會，從兩岸、“外交、國防”三大領域，探討當前台灣面臨何種處境，以及整體“國家安全”大戰略方向，是否出現問題，以至於讓人為操作的“芒果乾”四處瀰漫，影響了人民的認知與判斷。



週六的“國安”研討會將由前“國安會秘書長”、現任台北論壇基金會董事長蘇起發表專題演講，分析台灣目前的情勢，並提出宏觀的見解與建議。



研討會將展開三場主題論壇，其中“兩岸”論壇由前陸委會主委、對外關係協會會長夏立言主持，淡江大學陸研究所榮譽教授趙春山、淡江大學陸研究所副教授張五岳、文化大學社科院院長趙建民與談，會中將探討“九二共識”在兩岸交流的意義，以及對如何恢復兩岸互動提出建言。



“外交”論壇由前“外交部長”、中美經濟合作策進會理事長歐鴻鍊主持，淡江大學國際事務戰略所教授何思因、前駐英國大使劉志攻、政治大學國際事務學院副院長黃奎博與談。會中將討論馬政府時期“外交休兵”策略，與當前蔡政府政策進行比較，並針對台灣在國際空間的參與提出建議。



“國防”論壇由前“國安會秘書長”高華柱主持，前“立委”林郁方、淡江大學國際事務戰略所助理教授楊念祖、前“國安會”諮詢委員袁桂笙與談。會中將討論台灣的軍購議題，比較歷任政府的政策，以及對整體“國防”政策提出省思。



馬英九將比照4月底舉行經濟論壇的方式，主持最後一場圓桌論壇，和與會的學者專家一起探討“國安”問題，並針對經濟安全、能源安全領域，邀請專家學者提出建言。



馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡英文政府不但將“九二共識”惡意扭曲為等同“一國兩制”，更利用香港事件操作“今日香港，明日台灣”，以廉價的政治手段，意圖喚起台灣民眾的恐懼，藉此獲取政治利益，諷刺的是，蔡口口聲聲說要捍衛主權，“中華民國”的主權卻不斷在斷交與被國際組織排斥中流失；蔡政府過度傾斜美國的對外政策，否定長期以來兩岸和解的基礎，“維持現狀”變成謊言與空話，為了“國家”未來的發展，民眾必須知道真相，因此舉辦研討會探討當前危機，並將試圖提出解決之道。

