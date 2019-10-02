中評現場：國慶大典在京隆重舉行

習近平與江澤民、胡錦濤等領導人一同登上城樓出席國慶大典（中評社 林艶攝） 中評社北京10月2日電（記者 林艶 郭至君）昨天上午十點，隆重的國慶70周年盛典在北京舉行，十幾萬中國人聚集在天安門廣場共同慶祝這個喜慶的節日。國家主席習近平同江澤民、胡錦濤兩位前任國家主席等一同登上天安門城樓觀看了閱兵和群眾遊行。



此時的天安門廣場已做好了迎接大典的一切準備，參與受閱的梯隊早已集結、參與群眾遊行的民眾更是整裝待發。帶著激動的心情前來參加慶典觀禮的各界人士在一陣歡樂的留影浪潮過後，回到了自己的席位上靜靜地等候大會的開始。十點整，國務院總理李克強宣布大會正式開始。70響禮炮響徹天邊，三軍聯合軍樂團現場奏起《義勇軍進行曲》，習近平和現場的與會者們一同高唱國歌，五星紅旗冉冉升起。



升旗儀式結束後，習近平發表了重要講話。習近平表示，70年前的今天，毛澤東同志在這裡向世界莊嚴宣告了中華人民共和國的成立，中國人民從此站起來了。這一偉大事件，徹底改變了近代以後100多年中國積貧積弱、受人欺凌的悲慘命運，中華民族走上了實現偉大復興的壯闊道路。今天，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。



緊接著，閱兵正式開始。習近平走下城樓，乘坐檢閱車，經過金水橋，駛上長安街。隨著閱兵總指揮報告受閱部隊列隊完畢，習近平下達檢閱開始的命令。習近平乘車沿著寬闊的長安街檢閱部隊，“同志們好”、“同志們辛苦了”，習主席向士兵們的一聲聲問候回蕩在長安街上空。



中國共產黨黨旗、中華人民共和國國旗、中國人民解放軍軍旗飄揚在天安門廣場上空，20架直升機組成巨大的“70”字樣，空中護旗梯隊的出現正式拉開了閱兵分列式的序幕。國慶前期兩次閱兵相關的新聞發布會上都透露了此次閱兵將會有不少新型裝備首次亮相，這可謂是吊足了大家的胃口，讓媒體記者以及不少前來觀禮的民眾都非常期待究竟會有哪些厲害的武器會現身？果然不負眾望，總長超過20米的“大胖墩”東風-41洲際戰略核導彈方隊壓軸出場，“國之重器”終於在世人面前揭開了神秘面紗。



在隨後的群眾遊行中，更是上演了一幕又一幕精彩的美好幸福生活畫卷。

