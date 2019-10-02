韓粉郭粉怎整合？張義東：要先符合兩個前提

屏東大學社會發展學系助理教授張義東。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月2日電（記者 蔣繼平）韓粉、郭粉怎麼整合已討論一段時間，屏東大學社會發展學系助理教授張義東表示，不管是什麼粉，都要先用“框架理論”框出一個大家共同能夠接受的目標，而且要降低情感敵對兩個前提，再用不同管道去說服。



張義東進一步分析，整合的方式，常見的有“邊衝突邊整合”、“一方退隱到消失”、“領導者談合作”等情況。而粉也分成死忠支持者、游離的支持者，整合難度上也有所差異。



張義東，生於1966年，台灣台中人，德國馬堡菲利浦大學社會學博士，現職屏東大學社會發展學系助理教授，專長為社會心理學、社會學理論、文明化過程理論、台灣電影與媒體識讀。



有關“粉的現象”，張義東從社會心理學角度，個人色彩和崇拜來解釋，過去以黨派、集團來劃分有所謂領導人或共主，現在則走向個人化，政治人物藉由“charisma（神聖的魅力）”被支持追隨而獲得支配別人的正當性，也會產生類似宗教的狂熱性。粉就是FAN，也就是支持者，也分為死忠支持者、游離支持者，“圈粉”就是找出死忠支持者，尋求並擴大支持者，進而造成一股聲勢。



針對粉跟粉之間能不能整合，張義東表示，這時候首先要區分出是什麼樣類型的粉，有死忠支持者稱為鐵粉，還是被動員的、被吸引的、游離被圈進來的，對不同的粉來說，整合就會不一樣。



張義東指出，整合最主要有所謂“框架理論”（框架是人們將社會真實轉換為主觀思想的重要憑據，也就是人們或組織對事件的主觀解釋與思考結構）。譬如社會運動各門各派的人都有，為什麼會一起走上街頭？就是因為“框”了一個東西出來，而且獲得大家同意，社會運動有人屬於激進但也有人是保守，但是“框”在一起時，大家就重疊了，意謂著在目標重疊的部分可以做出共同的行為。



張義東強調，所以要找到“公分母”，找到“重疊”的地方，然後另一個前提，是在想辦法去“降低情感上的敵對”，也就是思調、認知不和諧。



張義東表示，一般來說最常見的是“邊衝突、邊整合”，畫出來的框框，畫出來要分配的權力，要不間斷地繼續談，只要談的順利，敵意就會降低，但若談的不順利，敵意就衝高。所以談整合的過程，這是一個動態的過程，每一個過程時間點發生的事件，都會再影響下一階段的整合進行的怎麼樣。



張義東表示，另一種整合是“退隱到消失”，相互競爭的A和B，競爭過程中B突然消失了，A要去將B的粉通通整合過來，能整合多少算多少，B不表示意見、也不阻攔、但也不幫助，這種在政治界也很常見，目的可能是為下一次參選做準備。



張義東表示，也有一種是直接由“領導者”站出來整合的形式，也就是“影響者行銷”談到所謂的“二級傳播”，意思是如果從意見領袖開始來談合作，那就有可能會去促進，但前提不會改變，只是透過意見領袖把共同的框架展現給大家看，意味著雙方都“框”好了，而且透過握手擁抱來降低敵意，說服支持者。



張義東補充，但是“領導者”站出來整合的形式，如果雙方沒有展現出“框出共同目標”和“降低彼此敵意”，就算意見領袖站出來，要談整合也會感覺是假假的，粉絲沒有感受到這兩個共同目標和敵意降低，整合也就不一定達的到了。