中評關注：陳水扁不批蔡改打韓　特赦有望？

陳水扁日前回到民進黨。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電（記者 黃筱筠）陳水扁在睽違11年後，終於在民進黨33年黨慶被迎回民進黨中央，由黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、“總統府”秘書長陳菊親自接待，規格很高，只差蔡英文沒露面。回到黨中央之後，扁每天的評論文章“新勇哥物語”馬上轉風向，開始批評國民黨2020參選人韓國瑜，蔡政府是否與扁達成默契，若幫助蔡連任，特赦扁就有希望？



陳水扁之前批蔡英文火力猛，連蔡的“論文門”事件都猛戳，黨慶之後的文章立馬轉向，批評韓國瑜是土皇帝，與其“把陳水扁抓回去關到起肖”將是韓國瑜最後逆轉勝三支箭的第一支箭，不如請韓國瑜乾脆提出，只要他當選，君要扁死，扁不得不死，學老蔣硃筆一揮：“槍決可也”！



扁的說法刺激挺扁的深綠選民有危機感，扁迷會擔心，韓國瑜若當選，會把扁關回去，很可能就會回去挺蔡英文，鞏固蔡支持度，避免韓有機會可趁。說實在的，扁系的“一邊一國行動黨”並未參戰2020，他們也只能支持蔡，若呂秀蓮通過連署，或許就支持呂。但在扁操作危機感之下，支持扁的深綠支持者會回來支持蔡。



陳水扁會有這樣態度轉變，主要是泛綠最近陸續成立多個小政黨，扁此舉等於是助蔡英文整合，力拚蔡連任後特赦。



民進黨目前積極團結獨派，今天就會有一場獨派召開的活動，要公布守民主護台灣大聯盟11月10日之成立大會及後續活動規劃。出席成員包括獨派大老黃崑虎、辜寬敏，以及本土社團台灣北社社長李川信等，本土社團是支持“一邊一國行動黨”成立，現在也陪同支持辜寬敏、黃崑虎等支持蔡英文的人要成立守民主護台灣大聯盟，其實就是挺蔡的獨派聯盟活動。



從獨派這個活動看得出來，蔡英文、民進黨已經擺平挺賴清德、扁系統的獨派，變數只剩下呂秀蓮。

