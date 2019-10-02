中評現場：新中國七十載慶典遊行顯太平盛世

1949-2019.祖國70歲生日到啦！（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月2日電（記者 郭至君 林艶）“今天是你的生日，我的祖國……”當四位小學生清脆的童聲昨日上午在天安門廣場響起時，現場觀眾便齊聲合唱，10萬人參與的國慶群眾遊行開始了，據介紹，本次慶典的群眾遊行共有70組彩車組成了36個方陣和3個情境式行進，以“同心共築中國夢”為主題的群眾遊行開始，遊行主體部分則分為“建國創業”“改革開放”“偉大復興”三個篇章。



群眾遊行的整體設計是講好中國故事，圍繞堅持黨的全面領導這條主線，充分展現黨是人民的主心骨，是中國特色社會主義事業的領導核心，充分表達全國各族人民對黨的信心、信任和信賴。



北京市委常委、宣傳部部長杜飛進此前也表示，遊行群眾涵蓋各行各業、各族各界，既包括工人、農民、教師、學生、醫生、公務員等各領域的群眾代表，又包括快遞小哥、廣場舞大媽、新的社會階層人士等新興領域的群眾代表，還包括港澳台同胞、海外僑胞和外國友好人士代表等。據悉，群眾遊行涵蓋了老中青少各個年齡層，最大年齡66歲，最小年齡6歲，充分體現了群眾性和廣泛的參與性。



一個遊行方陣，一組彩車就是一個年代故事，演繹著祖國從建國創業、改革開放一步步走向偉大復興的歷程。70年時光流轉，每個在方陣中行進的人、每個觀看這場盛大遊行的人，總能找到屬於自己的歡愉時刻。那些瞬間跨越時空，還原日常，在某段旋律響起的時分，直抵人心。群眾遊行總導演肖向榮介紹，此次群眾遊行全程貫穿“敘事性表達、沉浸式體驗”的理念，以時間軸為線，採用“講故事”的方式，每個方陣展現一個場景、講述一段故事，讓觀眾和遊行群眾沉浸在國家70年砥礪前行的歷程中。



實際上，更多日常生活中的元素在群眾遊行中得以展現。在這樣一個舉國同慶的日子，每一個群體都缺一不可，每一處細微的美好都值得紀念。觀禮台一次達到高潮的歡呼聲源於成群的快遞小哥、外賣小哥的出現。對這些平凡崗位上的奮鬥者來說，走上長安街的興奮與激動是一種特別的激勵，這種溫暖將讓自己握緊快遞車穩速向前，一如既往地為他人獻上真摯的笑臉。

