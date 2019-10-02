盡是搞老人酬庸　藍委砲轟公營事業淪長照

江啟臣。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月2日電（記者 倪鴻祥）2020選戰開打，藍營加強火力砲轟蔡政府執政不利，中國國民黨“立委”江啟臣1日傍晚在“立法院”質詢時指出，民進黨多次主張人事派任年輕化、不能淪為酬庸，蔡英文執政後卻完全跳票，蔡政府派任掌管公營事業的幾乎都是65歲以上的“老面孔”，例如75歲的中華顧問工程司董事長林陵三、70歲的“國衛院”董事長林奏延，簡直是“國家級長照”。



“行政院長”蘇貞昌一度稱自己72歲年紀也很大，試圖化解尷尬，但被江啟臣指為政務官不算，蘇神情轉為嚴肅表示，重要是看人，像台積電前董事 長張忠謀、“中央銀行”前總裁彭淮南大家都讚譽有加，但提拔年輕人也是應該，會往這方面努力，讓年輕人多歷練。



“立法院”1日進行院會質詢一整天，除了國民黨“立委”許淑華質詢觀光議題時，指出兩岸政府這3年多來沒有政治互信的基礎，導致陸客大幅減少外，其他質詢的4位藍委曾銘宗、陳宜民、費鴻泰、江啟臣都沒提到兩岸議題。



江啟臣傍晚以民進黨多次主張人事派任年輕化、不能淪為酬庸，蔡英文執政後卻完全跳票作為質詢主題，希望讓挺蔡的年輕人能覺醒，別被蔡炒作兩岸對立給騙了。



他指出，2003年民進黨執政時曾要求政府投資的機構負責人不得超過65歲，2014年民進黨團也提案要求董事長、總經理初任年齡不得超過62歲，滿65歲應於3個月更換，但蔡政府執政後全部跳票，派任掌管公營事業的幾乎都是65歲以上的“老面孔”。



江啟臣細數，75歲的中華顧問工程司董事長林陵三、70歲的“國衛院”董事長林奏延、68歲的證交所董事長許璋瑤、70歲的兆豐金控董事長張兆順、68歲的港務公司董事長吳宗榮、68歲的財團法人商研院董事長許添財、68歲的財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲、70歲的台灣糖業協會董事長郭步雲、69歲的台灣世曦工程顧問公司董事長周禮良、70歲的“全國”農業金庫董事長吳明敏，更讓64歲但爭議不斷的吳宏謀擔任中華郵政董座。

