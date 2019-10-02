中評關注：王金平處處碰壁欲回頭蹭國民黨？

前“立法院長”王金平1日在台中出席活動，表情相當嚴肅。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月2日電（記者 林谷隆）“郭柯王”聯盟已裂解。中國國民黨籍前“立法院長”王金平1日在台中被問到“郭柯聯手”推子弟兵進“國會”，只淡淡說“祝福他們，此事他知情，但是沒有參與討論”，不滿之情溢於言表。王強力爭取親民黨門票參選2020看似碰壁，會不會“強力回歸”國民黨，成後續關注焦點。



王金平1日下午到台中出席國際同濟會台灣總會總會長交接典禮，心情似乎不是很美麗。縱使進到會場備受禮遇，許多同濟會長都主動伸手握手、要求合照，高雄十多個同濟分會幹部，還聯合高呼“王“總統”加油！”堪比各地金平之友會成立時，還要熱情！



但王除了客套微笑，在鎂光燈以外，大多時間都是繃著一張臉，而且剛下車與秘書林思慧瞭解媒體要問什麼議題時，表情更是嚴肅，完全沒有笑容。



談到郭柯合推立委參選人，王金平僅淡淡的說“祝褔他們”來回應。媒體追問，有沒有徵詢王的意見，或請王推薦人選？王金平的態度相當明確，稱他有很多老同事、老同志已經被國民黨提名參選“立委”，如果他再推薦新人選，就是為老同事製造麻煩，也傷害他們。



王金平稱國民黨“立委”參選人為老同事、老同志，動之以情，傷害他們於心不忍，應該是王金平宣布不參與國民黨初選，與黨漸行漸遠以來，對國民黨最友善的一次發言。



以王金平在台灣政壇的翻雲覆雨的能力，他以“為韓國瑜輔選，共赴黨難”為由，強勢回歸國民黨，也是不無可能。



但是，這段時間，國民黨人士對王所作所為，極其不滿，還有挺吳中常委已經放話“王想回國民黨，絕對會在中常會反對到底”，雙方裂痕已經存在，下一步要怎麼走，王金平能選的路不多了。



可以確定是王金平從今年三月以來，不斷宣稱自己“參選到底”，參與初選不成，獨立參選連署登記不成，連公開向親民黨要門票，拿到的機率不高，難道王還要向時代力量伸手？不要讓王師浩蕩出征，因為主帥看不清楚時局，最後變成一場幽默鬧劇！