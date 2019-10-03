政治人物怎愛爆粗口？張義東：想圈更多粉

屏東大學社會發展學系助理教授張義東。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）針對台灣政治人物爆粗口，屏東大學社會發展學系助理教授張義東表示，選舉語言都是在訴求一種強而有力、領導者、神聖魅力的形象，不雅語言其實也展現了不受限制、掙脫束縛的意思，傳達政治人物當時的心理想法。會有這種表現，也跟台灣歷史掙脫威權壓迫的背景有關。



張義東，生於1966年，台灣台中人，德國馬堡菲利浦大學社會學系博士，現職為屏東大學社會發展學系助理教授，專長為社會心理學、社會學理論、文明化過程理論、台灣電影與媒體識讀。



中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜市長近期造勢嗆“他奶奶的”，引起熱議，為何台灣政治人物常會脫口說出“不雅語言”現象？



張義東表示，選舉語言上，除了本身政治上的語言，譬如政策、政治規範之外，有很多語言會訴求一個強而有力的形象，一種領導者的形象，也是所謂神聖的天賦（charisma）形象。



張義東認為，台灣之所以有比較多的通俗語言，或者偶爾有比較不雅語言，可能是要營造出突一個破限制的形象、一個親民的形象。用不雅語言可以表達不受限制、掙脫束縛、展現直來直往的氣魄，也達到拉近距離，你我不分彼此的用意。



張義東提到，另外台灣有很多比較像是戰鬥性的語言，這在全世界幾乎都看的到，譬如說把選舉當作戰爭，選舉說成是選戰，選舉就是要戰勝對手等等，當然這只是比喻，否則要戰勝對手，選民難道是戰利品嗎？打贏選戰難道選民就歸誰嗎？當然不是，在現實上，選舉過程是選民來投票，候選人則是被動看自己得到多少票，所以只是比喻而已。



張義東解釋，雖然是一種比喻，但是語言會產生出一種效果，“我是強而有力的”、“我是能帶領大家的”，就像帶領軍隊的將軍一樣，所以選民支持這個人，這個人就會帶領大家去戰鬥，把政策、法令阻礙掃除，帶大家邁向一條康莊大道。



張義東說，所以強而有力的語言塑造強而有力的形象，通俗的語言訴求的是親民的形象。不雅的語言也許就是訴求一個突破限制的形象，只是部分沒有人去研究證實過。另外，各種語言和姿態都在塑造形象，Q版的語言則是親近特定族群。



張義東表示，藉由強而有力的語言，訴求強大領導者形象，希望這樣可以圈到很多期待有人可以領導他們的選民，都是想要圈到更多的粉。



此外，張義東舉例，這幾年被政治人物愛用的“接地氣”，代表更愛護台灣、更親民，只不過台灣政治人物喊的這麼開心，其實接地氣根本是大陸用詞，也是十分有趣的一點。



去年開始受到熱烈討論的“庶民語言”，張義東表示，庶民語言其實過去就有，只是沒有像現在去標籤它，把這類語言標籤化，就是為了建立品牌，品牌行銷，讓人好辨認。其實政治行銷很多手法，都是跟商業行銷互通的。也就是如何讓人容易辨識產生好感，從而產生態度偏好，再進一步變成投票或購買行為。