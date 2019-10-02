香港同胞看閱兵：此生不悔入華夏

陸軍方隊。（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月2日電（記者 沈而忱 張心怡）“軍隊的身高、步伐、聲量還有車隊和飛機隊伍的速度、高度、方向都絲毫不差！”“兵強﹐國就有保障！”香港同胞在觀看昨日的閱兵儀式後難掩激動，對中評社抒發了他們的感想。此次閱兵位歷年規模最大，東風－41、直－20等新式武器一一亮相，體現了中國綜合國力的大大提升。



港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民表示，他看到了人民發自內心的對國家的驕傲、對幸福的向往、對領袖的擁護，深有同感。看見祖國的強大、人民的幸福，以及幾代領導人把中國從半封建半殖民地帶領到今天的文明民主富強，他為自己是中國人感到驕傲。



“大閱兵是祖國70周年的重頭戲！”粵港澳大灣區青年總會主席吳學明說到，不單是軍隊服裝配搭、就連軍隊的身高、步伐、聲量還有車隊和飛機隊伍的速度、高度、方向都絲毫不差，很不容易。這種對細節一絲不苟的精神，體現了我們大國崛起的風範。



懷著激動的心情，吳學明細數了令他印象最深刻的兩個場景。一是老兵拿著犧牲的烈士的照片入場，觀眾們都為他們起立，揮動國旗向他們表示崇高敬意；二是新型武器東風－41的展示，現場掌聲雷動，這是大家為國之重器驕傲的贊聲，也是我們對世界和平和社會和諧的願景。



兩岸和平發展聯合總會理事長蘇永安表示，今日的國慶觀禮讓他熱淚盈眶，心情無比激動。新中國成立60周年的閱兵相比，如今的國防裝備更上一層樓，讓他深感國家的強大。