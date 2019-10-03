中評現場：中心聯歡 各族兒女廣場載歌載舞

國慶70周年聯歡活動於10月1日晚8時在天安門廣場舉行。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月2日電（記者 徐夢溪 張爽 秦正陽）國慶70周年聯歡活動於10月1日晚8時在天安門廣場舉行，整個聯歡活動由主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演四個功能表演區組成。



在第一篇章《我們走在大路上》中，伴隨著激昂的鼓聲和激情的歡舞中，中心聯歡表演《好兒好女好家園》開始了。



漢族的“威風鑼鼓”“安塞腰鼓”、蒙古族的“太平鼓”、藏族的“熱巴鼓”、維吾爾族的“鈴鼓”、朝鮮族的“長鼓”、壯族的“銅鼓”、回族的“手鼓”，共鳴出各族同胞愛黨愛國的心聲。



一條條紅色花帶編織著一幅巨大的“中國結”。“中國結”是同心結，好兒好女好家園，齊心奔小康，共圓中國夢。



在第二篇章《在希望的田野上》中，中心聯歡表演主題是《山笑水笑人歡笑》。一首首新中國成立後各個時期的經典歌曲，承載著民間文化和民俗藝術的聯歡表演開始了。人們載歌載舞，為此時此刻的天安門廣場、為普天同慶的神州大地增添了節日的喜慶與歡樂。



第三篇章《領航新時代》開始後，中心聯歡表演《新天新地新時代》，彩色的風車、旋轉的光輪，展現出新時代中國人民多彩的夢想。激情的舞動、活力的奔跑，彰顯著各族人民為實現中華民族偉大復興追風逐夢的精神風貌。



中心聯歡表演接近尾聲，各族同胞、各界群眾在廣場快閃，在《我和我的祖國》的歌聲中表達對祖國的愛，憧憬更加美好的未來。



伴著《同歡同樂同祝願》的歌聲，人們歡歌熱舞，共慶祖國華誕。帶著同心同德同奮鬥的激情，人們豪情滿懷，奔向未來。