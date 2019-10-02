快評：把握歷史契機　解開兩岸僵局

中評社快評／大陸領導人習近平1日在慶祝新中國成立70周年大會上發表的重要講話中重申，堅持“和平統一、一國兩制”的方針，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。



國民黨昨天回應表示，國民黨現今的政策綱領中明定“確保和平穩定發展的兩岸”，未來贏回政權後，將秉持過去執政經驗，重新帶領台灣回到兩岸和平發展的道路。



我們認為，解開兩岸僵局又出現歷史契機。首先，大陸重申堅持“和平統一”、推動和平發展，是再次為台灣開一扇機會之窗；其次，台灣即將在三個多月後進行“大選”，選民手中的選票可以發揮很關鍵的影響。



兩岸目前的僵局是台灣執政當局的敵對政策造成的。大陸多次強調，要想解開這個僵局，其實十分簡單，就是台灣當局回到承認“九二共識”、認同兩岸同屬一中這樣一個共同的政治基礎上。在這一點上，國民黨過往不存在問題，問題出在民進黨當局。



北京昨天進行的閱兵和群眾巡遊，彰顯了大陸的國力、軍力，也彰顯了大陸高昂的民心士氣。新黨主席郁慕明昨天呼籲台灣認清現實，積極面對；要對抗，就想清楚，怎麼對抗？要和平，就好好思考化解對立，而非整天活在反共教條、反華八股，永遠停留在過去，怎麼進步？



沉迷政治操弄造成社會內耗不斷，造成兩岸關係持續惡化，只會讓民眾一再失望。解開兩岸僵局的歷史契機、機會之窗又再出現，把握住，兩岸是雙贏格局；繼續對抗，是走向必輸道路，拿出點實際的吧！