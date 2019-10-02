以群眾為廣場主角　這是史上最自由的大聯歡

群眾一起高歌（中評社 張爽攝） 中評社北京10月2日電（記者 徐夢溪 張爽 海涵）1日晚上，為慶祝中華人民共和國成立70周年，天安門廣場舉行了隆重而又盛大的聯歡活動。



此次的廣場聯歡活動與以往相比最大的特點或許就是其“群眾性”。在主題表演區東西兩側共設立有10個群眾聯歡區塊，分別以“幸福生活”“同心築夢”“時代風采”“放飛夢想”“魚水情深”“健康中國”“砥礪奮進”“綠水青山”“美麗鄉村”“擁抱世界”主題，結合各區塊參與人員的行業、身份特點，編排主題鮮明、內容豐富、熱情歡快、各具風格的歌舞，形成盛大聯歡場面，充分展示新時代人民群眾的獲得感、幸福感和自豪感，展示新時代奮鬥者意氣風發的精神狀態。各區塊在各自進行區域性自主聯歡的同時，還與主題表演、中心聯歡表演進行融合表演，構成一條流動的璀璨的長河，形成萬眾同歡的盛大聯歡場面。



據悉，此次國慶聯歡活動總要求是“自由、生動、歡愉、活潑”，如此強調“自由”的狀態，這在國家的廣場演藝史上，從來沒有過。為了追求自由，導演組把自己設定為人群中的一份子，比如，工人、農民、學生、廣場舞大媽、快遞小哥等，去想自己以這樣的身份進入廣場以後，希望參與的這個聯歡活動是什麼樣子？他們讓參與其中的群眾“玩”起來，讓大家盡情盡興去表現，不要求動作特別規範。



群眾聯歡設立了10個區塊，如何在追求自由的同時實現雜而不亂？聯歡活動執行導演甲丁日前表示，每個人動作不一致沒關係，但是狀態可以通過音樂引領達到一致。像《歌唱祖國》《我和我的祖國》《我們走在大路上》《在希望的田野上》《大中國》《紅旗飄飄》《一條大河》等等，只要音樂響起，大家會跟著一起唱，都不用去要求。所以只要前期把互動場面預估好，把這種預估付諸設計當中，自然就互動起來，形成一體化的一種表達。所以只要有調動的技巧，有策劃的設定，根本不怕會亂。



群眾聯歡構成了本次國慶聯歡活動的最大特點。沒有邀請一個專業演員，把廣場交給群眾，強調的是群眾作為廣場主角的感受，這本身就是一次巨大的嘗試。



