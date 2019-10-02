絢麗璀璨　國慶煙花表演點亮天安門夜空

煙花與國旗相互映襯（中評社 張爽攝） 中評社北京10月2日電（記者 張爽 徐夢溪 張心怡）從建國門到復興門，70根煙花光柱依次騰空，在天安門廣場上空燃成“70”的字樣。昨晚八時，慶祝中華人民共和國成立70周年聯歡活動在此起彼伏的煙花聲中拉開帷幕。



在《青年友誼圓舞曲》、《北京喜訊到邊寨》、《新時代圓舞曲》等音樂旋律的伴奏下，煙花騰空而起，隨節奏起舞，展現出一幅幅恢弘畫面，彰顯出新時代的豪邁與榮耀，璀璨絢爛、流光溢彩。



煙花表演是整個聯歡活動的有機組成部分，通過高空、中空、低空煙花燃放和特殊煙花裝置表演分波次、多新意地展現煙花藝術的魅力，並配合聯歡活動，形成地空一體的絢麗場景。根據聯歡活動的章節內容、旋律節奏，煙花進行了對應式施放，既有大場面、大效果的視覺渲染，又有局部及特定情境的情感表達，形成相得益彰的整體效果。



昨晚的煙花表演中，科技含量亦是滿滿。“煙火樹”的造型在科技支撐下，呈現強烈的動態感。此外，每一個重要的煙花彈上都帶有時間設定的芯片，掌握著每一顆煙火彈的爆炸時間。



伴隨著《歌唱祖國》的樂曲聲，煙花在夜空中形成“人民萬歲”的字樣，也意味此次聯歡活動正式結束。



據了解，國慶70周年煙花表演團隊早在今年2月初就完成集結。為確保這場表演萬無一失地呈現，昨晚在現場的運行團隊就有2000多人。

