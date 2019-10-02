貿易戰衝擊　美製造業景氣惡化經濟蒙陰影

中評社香港10月2日電／美中貿易戰線拉長，全球貿易流動明顯放慢。美國今天出爐的一項製造業指數降至10年低點，製造業景氣連兩個月收縮，導致美股重挫，投資人對經濟前景疑慮日深。



美國供應管理協會（ISM）公布，9月製造業採購經理人指數（PMI）降至47.8，低於8月的49.1，創2009年6月以來新低。這項指數以50為景氣榮枯分界線，8月跌破50為3年來首見，製造業景氣持續收縮且情況惡化，為美國經濟敲響警鐘。



中央社報道，美股今天開高，上述數據出爐後由紅翻黑。道瓊工業指數終場大跌343.79點，跌幅1.28%，收在26573.04點。標準普爾500指數重挫36.49點，跌幅1.23%，收在2940.25點。兩項指數都回吐第3季漲幅，但年初以來仍上漲逾14%。



美股出現8月23日以來最慘跌勢，大盤一片“綠油油”。道瓊指數30檔成分股，26檔收黑；標普500指數11大類股全面下挫，工業、材料、能源和金融股跌幅都超過2%。



除美國製造業陷入低迷外，今天公布的歐洲與亞洲PMI也顯示製造業景氣不斷降溫，凸顯關稅提高影響出口對製造業造成的衝擊。



世界貿易組織（WTO）最新預測顯示，今年全球跨境物流只會成長1.2%，低於去年的3%。這項預測若成真，全球貿易流動將寫下2009年以來最低年增率。WTO秘書長阿茲維多警告，貿易流動趨緩恐衝擊投資與就業。



美國總統特朗普則把製造業數據惡化怪在聯邦準備理事會（Fed）頭上。他一再鼓吹聯儲局積極降息，並宣稱聯儲局利率政策必須為美元近期升至兩年高點負責。