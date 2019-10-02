綠嚴修情報工作法終身追訴　納經濟間諜

“外交及國防委員會”今天併案審查《國家情報工作法》部分條文修正草案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月2日電（記者 黃筱筠）綠營推動“國安”六法”修訂，“立法院”“外交及國防委員會”今天併案審查《國家情報工作法》部分條文修正草案，重點包括提高刑度，增訂追訴權時效為終身的條文，並強化情報機關職能等。修法同時擬將大陸經濟間諜活動列入情報機關偵防範圍，原偏向軍事政治的“國安”“反情報”任務，將擴大到經濟領域，追訴權時效為終身。



這次併案審查的《國家情報工作法》修法版本，除“行政院”版外，包括民進黨“立委”趙天麟、羅致政、蔡適應等均有提出修法版本。



趙天麟的修法版本中，關於加重刑責部分提到，若從事間諜行為而洩露或交付包含情報來源、管道或組織，以及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制等，這次修法要從現行的7年以下徒刑，加重為無期徒刑或10年以上徒刑。



趙天麟的修法版本指出，“反情報”相關犯罪類型所規範者，偏向軍事政治相關犯罪行為，涉及經濟領域部分，過往均認為此與“間諜活動”無涉，或應屬民間行為，但中國在獲取經濟或產業的目標與利益時，國家機關隱身在後，或以政府與情報單位提供協助，或直接介入主導，目前台灣法制缺乏因應之道。



因此在法案中增訂“涉及經“行政院”依職權核定的關鍵技術產業，其範疇有關營業秘密之洩露、盜取等不正事端之徵候或情資，情報機關應就足以影響“國家安全”或利益的資訊，進行蒐集、研析、處理及運用”條文，明確賦予情報機關相關權能。



趙天麟等人的修法版本中，另增訂“涉犯本法之罪刑，其追訴權時效為終身”，使反情報相關犯罪者所需負擔的“犯罪成本”提高，讓情報工作保障更臻完善。



民進黨“立委”羅致政也提案，因應外國或境外勢力對台情蒐日增，而情報人員或情報協助人員退離職未滿一年者，不但仍有對國家忠誠及保密義務，其對情報工作相關資訊的掌握程度更甚一般人民，其故意觸犯此條之罪者，在國家情報工作法中新增條文加重其刑度二分之一。