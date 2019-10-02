太平島挖石油？沈榮津：2013委托中油調查

台“經濟部長”沈榮津。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月2日電（記者 洪德諭）針對高雄市長韓國瑜曾拋出在太平島挖石油的風波，“立法院”經濟委員會2日邀請“經濟部長”沈榮津針對“石油探勘績效及台灣周邊海域石油探勘情形”進行報告並備質詢，不過會議時間一到，僅主席、國民黨召委陳超明出席，在沈榮津報告完，也僅多了民進黨“立委”邱議瑩。面對這樣的狀況，使得未開始備質詢前就先休息5分鐘，陳超明苦笑表示“選舉到了大家都忙”。



另外針對太平島挖石油一事，沈榮津會前受訪時表示，“經濟部”在1981年曾鑽探過，但沒有油氣就停掉。2013年“立法院”決議去宣示主權，礦物局有啟動一個計劃，委託中油、台灣大學與成功大學，去做海洋資源調查。



韓國瑜在去年九合一選舉拋出在太平島挖石油一事，不過在高雄市議會被民進黨議員高閔琳問到“挖石油的預算編在哪裡？”韓國瑜突然說“誰說要挖石油的？”，使得挖石油一事再度浮上檯面。“立法院”經濟委員會特別針對此事排議程，邀請沈榮津與中油公司董事長歐嘉瑞，針對石油探勘績效及台灣周邊海域石油探勘情形進行報告，並備質詢。



不過這場委員會，9點會議時間一到，委員僅陳超明現身，由於未達法定人數使得無法確認上次會議議事錄，陳接著先邀請沈榮津報告，但報告之際僅邱議瑩到場，當沈報告完，由於僅邱在場，且登記質詢第一位的林岱樺未到場，使得備質詢無法開始，陳超明在會議還未開始前，無奈當場宣布會議休息5分鐘，苦笑說到“選舉到了大家都忙”。