“飛越”天安門的紅旗加持了這些高科技！

中評社北京10月2日電／10月1日上午，新中國成立70周年閱兵式上，9架直－8直升機分別懸掛黨旗、國旗、軍旗飛過天安門廣場。巨幅黨旗和國旗長9米、寬6米，軍旗長7.5米、寬6米，在高空中經受著每小時160至180公里飛行速度的考驗。



一般來說，在如此高速下，巨幅旗幟尾部會產生劇烈抖動，衝擊會使旗幟邊緣局部受損，進而在集中載荷作用下整個旗幟會被撕裂。然而閱兵紅旗卻能平整展開，在藍天映襯下絢麗多姿。記者從承擔國慶閱兵紅旗攻關任務的中國航天科技集團五院508所（以下簡稱508所）了解到了其中的奧秘。



在盛大慶典活動中進行國旗飛行展示，是國際慣例。要解決旗面破損問題，通常是將飛行時速降至100公里以內，或縮小旗面尺寸。但在國慶閱兵中，這兩種方法都不適用。懸掛紅旗的直－8直升機是空中受閱方隊的排頭兵，如果飛行速度過低，會給其後的固定翼飛機飛行帶來安全隱患。如果將旗面尺寸縮小，又會影響飛行展示效果。



幾種常規滌綸材質曾被制成紅旗進行試飛，結果紅旗完全無法承受高速氣流的衝刷，破損嚴重。如果通過增加質量的方法加大了旗面材料的強度，就可以使旗面材料變得更加厚重，但在飛行試驗中，旗面尾部吹毛脫絲的現象非常嚴重，而且紅旗抖動異常，聲響巨大。



接到紅旗攻關任務後，508所科研團隊迅速開展集智攻關。通過吸收航天器回收降落傘的研製經驗，他們發現，旗面材料在氣流中飛行時，尾部所受的慣性力大小與材料質量分布率成正比。因此增加旗面材料質量雖然能提高強度，卻也要承受更大破壞力。