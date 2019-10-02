胡永萬：培養高素質農民隊伍助力鄉村振興

中評社北京10月2日電／習近平總書記關於“三農”工作的重要論述，是做好新時代“三農”工作的科學指南和行動綱領，也為農民教育培訓工作和創新發展提供了根本遵循。



明確農民教育培訓的目標任務。習近平總書記指出，“要提高農民素質，培養造就新型農民隊伍”“要解決好‘誰來種地’問題，培養造就新型農民隊伍，確保農業後繼有人；要以解決好地怎麼種為導向，加快構建新型農業經營體系”。要適應農村勞動力狀況和資源配置新變化新趨勢，適應建設現代農業新要求，積極培育新型職業農民，培育一大批種田能手、農機作業能手、科技帶頭人、農產品營銷人才、農業經營管理人才，打造一支強大的鄉村振興人才隊伍，為農業現代化建設提供堅實的人力基礎和保障。加強農民教育培訓，就是要全面提升農民綜合素質和技術技能，幫助農民轉變理念、對接市場和抱團發展，培養一支高素質農民隊伍，打造一支強大的鄉村振興人才隊伍，以高素質農民引領現代農業高質量發展，助力鄉村全面振興。同時要讓農民真正成為有吸引力的職業，充分發揮農民的主體作用，讓農民有更多獲得感、幸福感和安全感。



創新農民教育培訓的內容方式。習近平總書記指出：“農村現代化既包括‘物’的現代化，也包括‘人’的現代化，還包括鄉村治理體系和治理能力的現代化。”對此，要加大農業職業教育和技術培訓力度，提高農民教育培訓質量，支持小農戶和現代農業發展有機銜接。要豐富農民精神文化生活，注重提升農民精神風貌。同時，也要開展全民健身，推進健康鄉村建設，打造農民體育健身品牌。加強農民教育培訓，也要充分發揮農廣校體系和媒體資源優勢，創新農民教育培訓培養模式，大力發展面向鄉村振興需求的農民職業教育和農村實用人才培養，著力提高教育培訓的針對性、實效性、時代性和精准性，辦好讓農民滿意的教育培訓。培訓教育要適應鄉村全面振興和農民全面發展的需要，不斷完善“送教下鄉、農學交替、彈性學制”的農民職業教育模式，“一點兩線、四大課堂、全程跟蹤”的農民職業培訓模式，“村莊是教室、村官是教師、現場是教材”的農村實用人才培養模式，“田間課堂＋實訓基地”的農業農村實用技術培訓模式，深入推進線上線下融合發展。



健全農民教育培訓的體制機制。加強農民教育培訓，要健全農民教育培訓體制機制，完善農村實用人才評價制度，構建“一主多元”的農民教育培訓體系，充分發揮農廣校專門機構的主陣地主渠道作用，有效聚合多方資源力量。加強廣校體協體系建設，充分利用各類教育培訓資源，鼓勵新型農業經營主體發揮自身優勢參與農民教育培訓，加強跟蹤服務，吸引更多農民工返鄉回鄉創業創新發展，為培養高素質農民隊伍、助力廣大農民成長成才提供良好的政策環境和制度保障。