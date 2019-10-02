繆占春、顧宇：三個維度構建　執行長效機制

中評社北京10月2日電／ 作者：繆戰春 顧 宇



關於“切實解決執行難”的長效機制，要從不同的維度來看待。第一個維度是法院工作維度，其目的是最快、最大限度地實現當事人勝訴利益，確保審判質效；第二個維度是國家治理維度，構建共同打擊、聯合懲戒機制，凝聚全社會力量，合力揪出“老賴”，讓失信者無處遁形；第三個維度是社會發展維度，通過社會信用法律體系的構建，形成良好的信用生態，讓守信成為常態。



一、法院工作維度：最大限度實現當事人勝訴利益。此前，執行難問題一直困擾著法院，大量執行案件無法兌現，嚴重影響司法權威。2016年，最高人民法院提出：“用兩到三年時間基本解決執行難問題”。從當前執行工作層面看，要立足於快速、高效地實現當事人的勝訴利益，執行長效機制要把握以下四點：



一是要增強執行合力。加強源頭治理，通過立審執配套，形成全院一盤棋。引導當事人約定履行違約金，提高即時履行比例，減少案件進行執行階段。二是要突出執行強制性。通過信用懲戒、依法拘傳拘留、移送追究刑責以及“執轉破”等措施，增強執行強度，推動執行案件的解決，形成執行行動社會效應。三是要實現執行規範化。建立符合司法規律的分離體制，明晰執行裁決權與執行實施權權力清單。深入推進辦案模式改革，明晰以法官為主體的執行團隊建設，實現執行人力資源效用最大化。四是要依靠信息化提高效率。以“互聯網＋執行”為堅強支撐，打造執行事務“一張網”，實現區域和全國範圍內數據共享，既發揮互聯網平台虛擬交互、電子化、數據化、留痕化的優勢，又發揮實體平台面對面、點對點、現場直接服務的優勢，提高執行效率。



二、國家治理維度：構建綜合治理執行難工作大格局。2019年6月11日，最高人民法院公布《關於深化執行改革健全解決執行難長效機制的意見——人民法院執行工作綱要（2019—2023）》，第一項任務即是“完善綜合治理執行難工作大格局”。通過推動出台地方性法規、規範性文件，使綜合治理執行難格局制度化、機制化，具有長遠性和可持續性。加強執行工作綜治考核，充分發揮執行工作在平安建設和營商環境建設中的職能作用。推進執行工作部門協作聯動機制，把執行聯動各項工作納入各聯動部門職責範圍，明確任務，夯實責任，加強考核。促進執行聯動工作機制常態化運轉，切實解決“聯而不動、動而乏力”的問題。加強基層執行工作網格化管理，實現基層治理與人民法院執行工作的良性互動。



三、社會發展維度：建立社會信用法律體系。信用治理有兩種方式，一個是“治”，即打擊失信被執行人，敦促其及時履行；另一個是“防”，讓當事人嚴格約束自己，做到不失信。其中“治”是被動的補救，而“防”是根本性目的。只有損害“信用”造成的損失要遠遠大於“失信”獲得的利益，才能從根本上達到預防的目的，才能根本上解決執行難問題。



然而，目前的信用制度對解決執行難的作用還主要體現在被動的“治”上，即通過信用懲戒，讓失信者“不得不”履行相應的法律義務。從長遠來看，要建立“基本解決執行難”的長效機制，不能一味強調單方“治”，而忽略“防”，更不能為了追求“治”的效率，而畏懼“防”之根本，具有權利意義、人格利益意義的信用核心制度必須盡快通過立法明確。



（來源：人民法院報）