蒲實：健全自治法治德治體系激活鄉村發展

中評社北京10月2日電／作者：中央黨校（國家行政學院）研究室研究員 蒲 實



鄉村振興，治理有效是基礎。在鄉村振興過程中，要充分發揮黨組織在基層工作中的領導核心作用，不斷健全自治、法治、德治相結合的鄉村治理體系。凝民心聚民智，以法治建設為底線保障，以德治為引領，從全局角度激活廣大鄉村村民的自治意識，助推我國廣大鄉村地區走上“三治”有機結合的善治之路，從而有效實現鄉村治理體系和治理能力現代化。



自治是鄉村治理有效的重要基礎



由於我國鄉村面積大、人口多，鄉村地區熟人社會的基本模式依舊沒有改變，鄉村治理情況錯綜複雜。在中國廣大的鄉村地區做好鄉村治理工作，必須在堅持發揮基層黨組織的戰鬥堡壘作用基礎上，充分發揮農民在“三農”工作中的主體作用，實現農民的事情農民辦。



一是始終堅持以人民為中心。堅持以人民為中心的根本政治立場不動搖，要在始終堅持黨對“三農”工作的領導的基礎上，充分激發農民自治的內生動力。不斷完善以鄉村基層黨組織為核心的農村基層治理體系建設，不斷完善村規民約等村民自治相關制度體系建設，不斷強化村民法治意識和德治思維。



二是始終堅持以廣大村民為主體。要立足“三農”工作實際，切實保障廣大村民參與鄉村管理事務的合法權利。同時，要不斷健全完善制度管理建設，充分發揮鄉村村民議事會、監事會等自治組織的監督管理作用。



三是始終堅持自治的基礎性作用。在推進鄉村振興的偉大歷史進程中，讓廣大村民在法治和德治的保障下，以自治為核心，依托“村民直選”等民主選舉、決策、管理、監督機制，充分發揮廣大村民自我管理的鄉村自治優勢。



法治是鄉村治理有效的重要保障



黨的十九大報告指出：“加強農村基層基礎工作，健全自治、法治、德治相結合的鄉村治理體系。”《中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》明確提出，“鄉村振興，治理有效是基礎”。中國特色社會主義鄉村法治建設的根基在廣大基層，不斷推進法治建設是逐步增強鄉村基層治理能力的治本良方。



一是努力建設中國特色社會主義法治鄉村。黨的十八屆四中全會強調：實現立法和改革決策相銜接，做到重大改革於法有據、立法主動適應改革和經濟社會發展需要。當前，在解決“三農”問題的過程中，法治方面存在立法質量有待進一步提高、農村產權制度設計有待進一步明晰、相關法律法規設置滯後等現實問題，亟待進一步予以解決。



二是始終以維護和保障廣大農民群眾合法權益為黨和政府法治工作出發點。《關於實施鄉村振興戰略的意見》強調，“強化法律在維護農民權益、規範市場運行、農業支持保護、生態環境治理、化解農村社會矛盾等方面的權威地位”。在鄉村振興的具體實踐中，從維護廣大農民合法權益出發，通過法治鄉村建設，充分發揮法律法規的有效治理作用，不斷理順鄉村社會利益關係，為化解鄉村社會矛盾提供相關制度供給。



三是不斷增強基層幹部的法治觀念和依法為民的服務意識，切實將政府各項涉農工作納入法治化軌道。在我國廣大農村地區，政府機構作為“三農”工作的施政主體，必須深入貫徹落實黨中央深化改革的一系列重大舉措，不斷強化鄉村法治地位，不斷提高依法行政水平和行政能力，不斷提升基層治理水平，不斷創新監管方式，實現法治保障下的鄉村社會公平正義。



德治是鄉村治理有效的有力支撐



鄉村振興戰略要立足於德治，以鄉村傳統倫理道德規範為鄉村社會治理基本規範，實現以德治為引領的鄉村治理有效的目標。



一是以德治為基，培育良好鄉風村風民風。《明史·葉伯巨傳》有雲：“求治之道，莫先於正風俗。”在鄉村振興戰略的具體實施過程中，我國廣大鄉村良好社會風尚的培育、鄉村治理凝聚力的提升，都要植根於鄉村德治的道德文化之上。要依托德治教化作用，大力弘揚社會主義核心價值觀，引領鄉村振興戰略有效實施。



二是以鄉賢為引領，重塑文明鄉風。鄉賢文化是中華優秀傳統文化的組成部分。在鄉村振興戰略的實施過程中，亟待形成以鄉情為紐帶、以鄉賢為楷模、以鄉村為空間，以實現鄉村經濟發展、社會穩定、村民安居樂業為目標的新時代鄉賢文化。這需要一批有奉獻精神的新鄉賢返鄉重構傳統鄉村文化，並借助自己的威望、品行、才學主動履行起凝聚族群、尊祖繼統的職責，擔起協助政府治理的重要職責，不斷促進鄉村和諧發展。



三是堅持以中華民族優秀傳統文化為根基，大力培育鄉村德治新風尚。我國自古就是一個傳統的農業大國，中華民族優秀的傳統文化哺育了歷代鄉村的文明演變發展。在新形勢下，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為根本指導，堅持弘揚與倡導新時代的鄉風文明風尚觀，大力開展鄉村精神文明建設，不斷完善新時代的鄉風民俗、村規民約，全面助力鄉村振興戰略。



（來源：農民日報）