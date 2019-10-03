國慶萬人高喊祖國萬歲 “祖國真的強大了！”

10月1日晚，6萬名群眾齊聚天安門廣場，開啟了一場流動壯觀的聯歡盛宴。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月3日電（記者 徐夢溪 張爽）中華人民共和國迎來建國70周年，九州同賀，10月1日晚，6萬名群眾齊聚天安門廣場，開啟了一場流動壯觀的聯歡盛宴。



伴隨著聯歡進入高潮，千人交響樂團奏響了《我和我的祖國》，6萬名群眾齊聲高唱，璀璨煙花點燃夜空。歌畢，數萬名群眾按捺不住激動的心情，綻開笑顔，揮舞熒光棒和五星紅旗，高喊“人民萬歲”、“祖國萬歲”、“祖國生日快樂”，為中國七十華誕送上祝福。



“真的激動萬分，載入我的一生！祖國真的強大了！”談起現場感受，東城區東四街道社區工作者陳菲菲在活動結束後這樣對中評社記者說。1日晚，陳菲菲代表東城區東四街道參加群眾聯歡活動，他回憶說，活動剛開始時，現場群眾面向五星紅旗和天安門唱《歌唱祖國》，他情不自禁地哭了。



聯歡上的一幕讓陳菲菲印象深刻。他說：“活動快結束時，我們現場人員沒有離去，我和人群走上金水橋，我們高呼’祖國萬歲’，看到城樓上習近平主席向我們揮手致意。”他回憶曾經參加的建國50年大慶，那時他擔任澳門花車遊行方陣標兵，時隔20年，作為28萬活動的參與者再次參加國慶慶典，還是萬分激動，感到祖國真的強大了。



經過三個月的緊張培訓，來自首都各行各業的演出群眾們在昨晚奉上了他們的訓練成果，看到過去揮灑的汗水轉化成全國14億人民共同慶賀的果實，參演者們深受感動。“今天來到現場，感受到祖國的偉大昌盛，感到特別激動和自豪，回想起過去的訓練，覺得辛苦、淚水、汗水，都是未來驕傲的回憶。”北京科技大學學生鄭智予在聯歡活動結束後向中評社記者發出這樣的感嘆。



鄭智予聲音堅定地說，今天特別真切地感受到祖國的繁榮偉大強盛，對於我們青年學生來說，唯有更加努力才能建設更加美好的祖國！



北京體育大學藝術學院的學生張思瑜在演出結束後表示“心情非常激動”。她告訴中評社記者，基本上整個暑假都在排練聯歡活動。根據導演組的要求，每天訓練強度都不一樣，最忙的時候會從早上持續到凌晨。國慶當天，90後的她和同學們因為要提前從訓練基地出發，所以閱兵只看了開頭，但還是深受震撼。聯歡隊伍出發的時候，正好迎面駛過受閱結束的戰車，她們還和戰士們激動地打招呼。她告訴記者，在這個特殊的日子裡想對祖國說：“祝祖國生日快樂，繁榮昌盛！”



“雖然彩排演練過很多次，但當10月1日到來的這一天，祖國依然帶給我很多的震撼！”首都師範大學學生張新陽身著精美的維吾爾族服裝，在聯歡活動上承擔著舞蹈任務。她在活動結束後對中評社記者說：“國旗下的光平方，天空中的煙花，使我生在天安門廣場而感到無比自豪。願祖國百年之時，我依然有幸能觀這個盛典！”



入夜，聯歡活動結束，天安門廣場恢復了往日寧靜，但人們心中的熱情仍然持續。聯歡活動的盛大場面、絢爛的焰火、交響團經典曲目聯奏等內容，在社交網站上熱度居高不下。



有心觀眾注意到，這次國慶慶典和聯歡活動沒有了演藝明星和小鮮肉，多的是為國家發展做出重大貢獻的功臣、基層一線工作者、各行各業的普通群眾。實際上，此次整個國慶聯歡編創團隊推翻過去的傳統理念，將群眾當做唯一的主角。新的理念和科技的創新，造就了這次共和國慶典史上從來沒有過的聯歡樣式，也讓現場的參與者們和電視機前的每位觀眾更加感受到了與70歲的共和國心連心、命運與共的實感。



1日的慶典結束，許多民眾仍然沉迷在盛大場面和高新武器中，不少人發出了這樣的感嘆：“祖國真的強大了！”



