古巴共產黨中央委員會第一書記：真誠祝福中國

中評社北京10月2日電／“得知古巴共產黨中央委員會第一書記勞爾·卡斯特羅被中國授予‘友誼勛章’，古巴人民感到非常高興。能代表勞爾第一書記接受這枚勛章，我感到無限榮光。這不僅是勞爾·卡斯特羅的榮幸，更體現了中國人民對古巴人民的美好情誼。”古巴駐華大使米格爾·拉米雷斯在接受記者採訪時深情說道，雙方剛剛慶祝古中建交59周年，勞爾·卡斯特羅獲頒“友誼勛章”，中華人民共和國迎來70歲生日，真可謂“喜上加喜”。古方願同中方一道，為古中友誼不斷深化、為社會主義事業的不懈推進作出積極貢獻。



古巴國務委員會主席兼部長會議主席迪亞斯—卡內爾專門在社交媒體上發文表示，中國為勞爾·卡斯特羅頒發這個勛章，是對他革命性一生的認可，也是表彰其為古中兩國友好關係作出的卓越貢獻。古巴當地媒體也對此紛紛報道，盛贊勞爾·卡斯特羅為加深古中兩國深厚情誼作出的積極貢獻。



拉米雷斯指出，勞爾·卡斯特羅一直是古中兩國深化友誼、加強合作的促進者。上世紀50年代末，不少拉美國家與台灣當局保持所謂“外交關係”。1959年7月，勞爾·卡斯特羅會見中國新聞代表團時表示，希望中方派一名負責同志到古巴做雙方聯繫工作，待條件成熟時在古巴建立中國大使館。此後，古中建交正式提上議程。



1997年，中國改革開放近20年，中國經歷的各種變化讓勞爾·卡斯特羅心馳神往。那一年，時任古巴國務委員會第一副主席兼部長會議第一副主席的勞爾·卡斯特羅首次訪華，一待就是18天，希望深入了解中國的發展經驗。他走訪上海、廣州和深圳等地，詳細了解經濟特區建設和國有企業改革等方面的舉措。後來，勞爾·卡斯特羅將中國經驗嘗試推行到古巴部分企業試點改革中。



勞爾·卡斯特羅對中國的深厚感情由來已久。1953年，勞爾·卡斯特羅出席世界青年聯歡節，向中國朋友學唱歌曲《東方紅》。“2008年，勞爾·卡斯特羅陪同時任中國領導人在哈瓦那大學看望中國留學生時，用中文唱起了這首歌，令全場沸騰。他說這首歌是50多年前學的，儘管時光流逝，依然印刻在腦海中。”拉米雷斯回憶說。4年後，勞爾·卡斯特羅訪華時又唱起了這首歌。歷史的歌聲，傳唱著中古兩國永恒不變的友誼，隨著時間的推移歷久彌香。