《我和我的祖國》在歐洲上映

中評社北京10月2日電／電影《我和我的祖國》1日起在德國、荷蘭、英國等歐洲多個國家上映。生活在當地的華人華僑和留學生對該片表現出高漲的觀影熱情，上映首日在德國柏林等多地的場次全部售罄，發行方亦大幅增加了放映場次。



《我和我的祖國》由中國著名導演陳凱歌、黃建新、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野聯袂打造，是中國電影界慶祝新中國成立70周年獻禮片。據介紹，七位導演分別取材新中國成立70周年以來祖國經歷的無數個歷史性經典瞬間，講述普通人與國家之間息息相關、密不可分的動人故事，聚焦大時代大事件下，普通人和國家之間看似遙遠實則密切的關聯，喚醒全球華人共同回憶。9月30日在中國國內上映以來，該片票房已突破七億元人民幣。



10月1日晚，在位於柏林波茨坦廣場的Cinemaxx影院可以看到，等待入場觀影的華人觀眾已經排起了長隊。當晚Cinemaxx影院的場次在預售階段即已售罄，而另一家UCI影院首日三個場次也幾乎全部售罄。



該片亦吸引了關心中國發展的德國友人。居住在柏林的埃貢表示，他本想看10月1日上映首日的首場放映，但得知消息太晚，已經一票難求。當他了解到3日在柏林還會有加映時非常高興，“我會帶我的妻子一起去看”。



“能在異國他鄉以這樣的方式慶祝祖國70歲的生日，心懷感恩，眼中帶淚。”居住在德國北威州的於凱在當地影院看完《我和我的祖國》後表示，自己現在“心情很燃”：“祖國，我為你驕傲！期待為你慶祝下一個70年！”



在柏林學醫的鄒皓晗表示，影片以小的視角切入，反映了新中國1949年建國至今的若干重大事件，“淚點不斷，真的感動！”



據悉，《我和我的祖國》由出品和發行方華夏電影發行公司授權歐洲時報文化傳媒集團在歐洲獨家發行。除德國外，影片還將登陸荷蘭、英國、比利時、盧森堡、法國、奧地利、丹麥、意大利等歐洲20多個國家上百座城市的院線。



（來源：央廣網）