大口吃肉度長假，國慶期間豬肉價格持續平穩

中評社北京10月2日電／伴隨國慶長假來臨，吃好喝好成為了最常被掛在嘴邊的祝福語之一。近日，新京報記者從國家、市場、專家等多處獲悉，面對今年豬價走高的問題，為保護好群眾的“菜籃子”，農業農村部、市場監管等相關部門已通過相應措施，保障國慶期間豬肉價格維持穩定。



3萬噸中央儲備凍豬肉已投放市場



9月11日，農業農村部副部長於康震在新聞發布會上指出，去年4月份以來，受“豬周期”下行、非洲豬瘟疫情衝擊和一些地方不當行政干預的影響，我國生豬產能持續下滑，今年豬肉供應相對偏緊。在此情況下，多部委相繼採取系列措施保障生豬生產與價格穩定。



9月，根據相關部委要求，中央儲備凍豬肉分3批向市場投放了共計3萬噸。而據商務部消息，除豬肉以外，2400噸牛肉、1900噸羊肉也已完成投放。且各地方也在陸續開展地方儲備肉的投放工作。



與此同時，為保證豬肉的整體供應，我國的豬肉進口也在今年有所擴大。據海關總署的進口數據，1月至8月，我國已進口豬肉116.4萬噸，同比增長40.4%；牛肉累計進口98.03萬噸，同比增加53.6%；羊肉累計進口26.5萬噸，同比增加16.6%；凍雞累計進口48.37萬噸，同比增加48.4%。



9月25日，農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海對外表示，伴隨著中央和各地陸續投放部分儲備肉，預計國慶節期間，生豬價格將總體保持穩定。隨後，在29日舉辦的慶祝中華人民共和國成立70周年活動的新聞發布會上，商務部副部長錢克明提出，此前一系列措施已開始取得成效，“我們有信心、有能力保障肉類市場的供應，保持豬肉價格的基本穩定。”



豬價漲幅已日漸趨穩