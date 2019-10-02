星島：習發出復興強音　波譎雲詭無懼“阻擋”

中評社香港10月2日電／星島日報今天社論說，國家主席習近平昨天在北京天安門廣場盛大閱兵，展現強大的軍力、國力，歡慶中華人民共和國成立七十周年，並且發出了實現中華民族偉大復興夢的最強音。同一時間，香港激進示威者，在全港展開暴力衝擊“贈興”，但對中央而言，這場帶有“顏色革命”特徵的亂局，絕不會動搖其維護國家主權及香港“一國兩制”的決心。



與國慶五十周年、六十周年相比，國慶七十周年的慶祝氣氛更為熱烈，大閱兵亦更為矚目。這是因為中國這十年來發生了巨變，國力大大增強，不僅是全球第二大經濟體，軍事、科技、外交等方面也取得重大成就，更加靠近世界舞台中心，人民的幸福感、自豪感上升，由此亦引發美國揮舞大棒進行壓制打擊，同時在貿易、科技和軍事方面施壓，並利用台灣與香港問題牽制中國。



走自己的路 不隨西方起舞



因此，中央政府將“七十大慶”辦得格外盛大，向世界展示七十年來國家的發展進步。昨天是新中國成立以來最大規模的國慶閱兵，十裡長街上，一萬五千名官兵受閱，各型飛機一百六十多架、裝備五百八十台，各種新型武備精銳盡出。自主研發的東風-41核導彈方隊、新型潛射戰略導彈巨浪-2導彈首次亮相，這些核武裝備將大大增強解放軍的二次核反擊能力，有助維護國家安全和主權。



“七十大慶”亦進一步強化了習近平大國領袖的地位。由十萬名群眾組成的遊行，分為“建國創業”、“改革開放”、“偉大復興”三個部分，清晰地劃出毛澤東、鄧小平、習近平三個時代，習近平巨幅畫像更首次出現在國慶群眾遊行中。



國慶前夕，習近平率領中央領導人瞻仰開國領袖毛澤東遺容，昨天的國慶講話，更強調“堅持中國共產黨領導”，“堅持中國特色社會主義道路”，明確表明中國會“走自己的路”，不會隨西方起舞。