張藝謀團隊詳解國慶廣場大聯歡

中評社北京10月2日電／絢爛奪目的焰火表演、璀璨無比的光藝展示、國內首次千人交響樂和千人合唱、“大規模‘快閃’”……剛剛在天安門廣場成功舉行的慶祝新中國成立70周年聯歡活動創下諸多紀錄，為全球觀眾奉獻了一場極具震撼力的視聽盛宴。新華社“中國網事”記者獨家專訪聯歡活動總導演張藝謀等主創團隊成員，解密奇思妙想。



關鍵詞：“人民性”



聯歡活動由主題表演、中心聯歡表演、群眾聯歡、煙花表演4個功能區組成。中心聯歡表演和主題表演，由有關省區市的特色群眾藝術團體3650人參加，以各地特色群眾文化展示為主。



“整場聯歡活動的編排理念是‘自由、生動、歡愉、活潑’，充分體現了‘人民性’。”張藝謀說，“我們沒有邀請太多藝術家，大部分演員都是各行各業的普通群眾。他們沒有整齊劃一地歌唱，也沒有身著統一的服裝，而是賦予他們充分的表演自由：閃閃發光、絲巾飛揚、歡歌熱舞、人浪湧動、聲浪衝天、全場沸騰，真切表達幸福感和獲得感，禮贊新中國、謳歌新時代。”



張藝謀說：“為致敬人民，我們首次特別製作高難度特效焰火——‘人民萬歲’，三次連續綻放，配以手持煙花、音樂煙花和各種新型禮花，使天地交相輝映，鋪展出一幅歡樂祥和的盛世圖景。”



關鍵詞：“雙線70”



細心的觀眾會發現，聯歡活動上代表新中國成立70周年的數字特效煙花“70”變成“雙線”，比以前單線勾勒出的數字立體很多。