黑龍江：黑土地保護試點“試”出生態高效益

中評社北京10月2日電／黑龍江省樺川縣玉成現代農機專業合作社的水稻，即將迎來收割。“今年又是一個豐收年，畝產將達500公斤左右。”在合作社理事長李玉成看來，水稻穩產高產優質，主要得益於這幾年黑土地保護。



“黑土地有機質含量高了，種出的水稻口感就好。”李玉成說，這幾年通過實行秸秆粉碎拋灑、耕地深翻、增施有機肥等方式，黑土耕層變厚，黑土地更有勁兒了。“前些年地比較硬，今年春耕種地時，明顯能感覺到黑土變疏鬆了。”



黑土是世界最肥沃的土壤，東北黑土地處世界主要黑土帶之一。前些年，在保障國家糧食安全的同時，東北黑土也出現退化、變瘦、變硬的情況。為了加快黑土保護，2015年國家啟動了東北黑土地保護利用試點項目，為期3年，玉成現代農機專業合作社所在的樺川縣，就是試點區之一。



樺川縣農業技術推廣中心主任楊忠生說，通過黑土地保護利用試點項目，試點區耕地質量得到改善，土壤有機質提高3%以上，耕層厚度達到30厘米以上，比項目實施前增加10厘米，農作物秸秆還田率達到75%以上，畜禽糞便等有機肥資源利用率顯著提高，實現了藏糧於地。



通過黑土保護利用試點項目，樺川縣初步形成了以地力培肥、耕層構建、結構優化、養分平衡為主要內容的黑土地保護綜合技術模式。據楊忠生介紹，去年樺川縣黑土地保護利用試點項目結束後，又成為整縣推進黑土保護試點縣，全縣210萬畝黑土保護力度不斷加大。



在另一個黑土地保護利用試點區黑龍江省海倫市，黑土保護也有了階段性成效。海倫市雙泉村萬畝有機雜糧基地原來是低窪易澇的中低產田，從2015年開始，村民利用當地秸秆、牛羊糞便和河溝淤泥，按照一定比例堆漚有機肥，然後拋灑還田。同時，採取深鬆整地秸秆還田、米豆雜糧輪作等技術模式，提升土壤肥力，實現低窪類型區旱田黑土地的保護利用。



雙泉村萬畝有機雜糧基地負責人吳彥龍說，在黑土保護試點項目支持下，通過增施有機肥，提高了土壤有機質含量；減少化肥使用量，提升了農作物的品質，目前基地已有6000畝農作物獲得了綠色食品認證。

