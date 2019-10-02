藍委向郭董喊話：國民黨過半才能下架蔡

童惠珍在“立院”接受媒體聯訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月2日電（記者 倪鴻祥）退出中國國民黨的鴻海創辦人郭台銘主張下架蔡英文政府，卻要替台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨“立委”參選人拍合照、站台輔選。國民黨“立委”童惠珍今天上午受訪時表示，希望郭要想清楚，要下架的不只是執政黨，而且還要下架民進黨在“國會”多數情況，讓藍營過半。



她強調，郭台銘要達成下架蔡英文政府的目標，恐怕就不適合去為台灣民眾黨站台。



童惠珍受訪表示，雖然郭台銘已經退出國民黨，但她真的對郭的做法感到很遺憾，她一直堅信，郭自詡為“中華民國”派，大家也相信郭是“中華民國”派，郭與國民黨的理念也是一樣的、共同的，都是要下架蔡英文政府，但如果要達成這個目標，恐怕就不適合去為台灣民眾黨站台。



她指出，因為下架蔡英文政府，不是只有下架民進黨執政的政府，還有另一個重要任務，就是國民黨在“國會”必須過半，因為不管誰執政，都必須有所制衡。



她說，現在國民黨在“國會”很艱辛、藍委都很艱困的過程中，希望郭台銘也能了解，如果國民黨在“國會”無法過半，這樣只會讓民進黨繼續胡作非為，繼續藐視所有台灣人民，繼續做出違反民主法治的情形，包括她認為不當黨產委員會、“促轉會”等這些都是非法機構所作的行政手段。



童惠珍表示，因此希望郭台銘要想清楚，如果要下架蔡英文政府，下架民進黨執政，這就有必要讓國民黨在“國會”過半，才能真正把民進黨政府胡作非為的事全部恢復正常。