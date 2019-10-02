烏克蘭問題三方聯絡小組會談達成一致

中評社北京10月2日電／克蘭問題三方聯絡小組（烏克蘭、歐安組織、俄羅斯）1日在白俄羅斯首都明斯克舉行例行會談，各方代表就政治解決烏東部衝突問題的“施泰因邁爾模式”達成一致意見。



歐安組織特別代表薩伊迪克在會談後的新聞發布會上說，根據俄羅斯、德國、法國和烏克蘭四國領導人政治顧問9月達成的一致意見，三方聯絡小組各方及烏東部頓巴斯地區代表以書面形式確認同意“施泰因邁爾模式”文本。這一模式為政治解決方案，涉及烏東部頓涅茨克州和盧甘斯克州特殊地位等問題。



薩伊迪克說，烏克蘭東部衝突相關方在當天的會談中還同意10月7日從兩處衝突地點撤兵。他表示，上述兩項會談成果是應俄、德、法、烏四方要求達成的，希望這有助於推動四國舉行“諾曼底模式”會談。



“諾曼底模式”創立於2014年6月，當時法國借紀念諾曼底登陸70周年之際，邀請俄羅斯、德國、烏克蘭首腦在諾曼底就烏克蘭局勢進行磋商。此後，四國多次舉行“諾曼底模式”各層級磋商。



2014年4月，烏克蘭東部頓巴斯地區（包括頓涅茨克州和盧甘斯克州）爆發烏政府軍和民間武裝間的大規模衝突。經國際社會斡旋，衝突雙方分別於2014年9月和2015年2月在明斯克達成停火協議，確定了停火線。此後，大規模武裝衝突得到控制，但小規模交火事件時有發生。



（來源：新華社）