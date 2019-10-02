帝國大廈點亮“中國紅”慶祝新中國70華誕

（来源：人民网） 中評社北京10月2日電／“作為紐約獨一無二的地標性建築，帝國大廈為慶祝新中國成立70周年點燈，表達了對中國人民的良好祝願，它不僅將吸引更多中國遊客來訪，也將成為照亮中美關係這艘巨輪航向的燈塔。”中國駐紐約總領事黃屏30日表示，今年10月1日，是紐約州設立的首個“中國日”，10月的第一周是首個“華裔傳統周”，這些舉措都將豐富和維持中美關係，增進兩國人民的友誼和了解。



當地時間9月30日，中國駐紐約總領館在這裡與帝國房地產信托公司合作舉辦慶祝中華人民共和國成立70周年點燈儀式。中國駐紐約總領事黃屏大使、帝國大廈集團總裁兼首席執行官馬爾金共同出席儀式，錢進副總領事、美國中國總商會會長、中國銀行美國地區行長徐辰等中資企業及美東僑界代表參加。



黃屏在致辭中表示，70年來，中國發生了翻天覆地的變化，從一窮二白的落後國家一躍成為全球第二大經濟體，近年來對世界經濟增長的貢獻率超過30%，人民生活大幅改善，8.5億人擺脫貧困，創造了人類歷史上的發展奇跡。中國還在氣候變化等眾多全球議題上發揮重要作用，未來將繼續秉持合作共贏理念，推動構建人類命運共同體。



“一個強大、和平與繁榮的中國對美國乃至全球而言都是機遇。中國也視美國為推動本國發展、構建人類命運共同體的關鍵夥伴。中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事。”黃屏說，“近10年來，帝國大廈每年通過亮燈方式慶祝中國春節，此次又安排在中國舉國同慶70華誕的重要時刻亮起‘中國紅’，印證了其總裁馬爾金所說的話，不管中美關係遇到多少困難，他們致力於中美友好的努力會一直持續下去。”



“我高興地看到，總領館領區內的紐約州等地多年來致力於推動中美友好。”黃屏舉例說，2008年中國四川省發生大地震後，紐約州立大學和紐約州政府、人民伸出援手，為150名災區的中國學生提供了免費來美學習一年的機會。他們學有所成後回到祖國，建設家鄉，往日災區的面貌脫胎換骨，緊跟上國家的發展步伐。去年，超過110萬中國遊客到曼哈頓觀光旅遊。