脫歐新方案將出爐　約翰遜否認北愛設硬邊界

中評社北京10月2日電／綜合路透社及《衛報》報道：英國首相約翰遜將於2日或3日向歐盟遞交脫歐新方案以爭取協議脫歐，方案將包括關鍵的北愛邊境問題。但外界分析認為，脫歐倒計時僅剩一個月，新方案或未能令歐盟滿意。



《每日電訊報》指出，該方案預計將以9月中旬的提案為基礎，擬在愛爾蘭島建立經濟區，讓農產品和食品在北愛爾蘭和愛爾蘭之間自由流通，而無需進行邊境檢查。



愛爾蘭廣播電視台（RTE）則透露，英政府將在距離邊境8至16公里的北愛爾蘭和愛爾蘭兩側設立海關清關中心，以檢查進出口貨物。該方案還涉及技術支持，如在貨車上安裝即時追蹤設備等。RTE的編輯康奈利表示，這些細節來自英國送交歐盟的技術文件，也稱“非文件”（non－papers）。



針對這一消息，愛爾蘭外交部長科文尼直斥“非文件”等同於行不通，要求英政府拿出“嚴肅的提案”。愛爾蘭新芬黨領袖麥克唐納亦強烈反對，稱決不接受邊境的加強。英國影子脫歐事務大臣施紀賢表示，“這將給企業帶來巨大負擔，並依賴於尚不存在的技術，更違背了兩年前對北愛人民的承諾”。



不過，首相府發言人澄清，將不會考慮建立海關，並將之形容為“絕對的承諾”。約翰遜1日接受BBC採訪時亦否認消息真實性，表示新方案中絕不會出現“硬邊界”。但他坦言由於脫歐後不同監管領域的存在，檢查或無法避免，但拒絕透露詳細內容。



（來源：大公報）