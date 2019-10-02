英國提最終版脫歐協議　約翰遜：不要就拉倒

中評社香港10月2日電／英國首相約翰遜將於明天提交“最終版”脫歐協議提案，官員表示，約翰遜將警告，假如歐洲聯盟不理會英國的提案，英方將於10月31日硬脫歐。



法新社和路透社報道，執政保守黨舉行年度大會，約翰遜將在閉幕演說中堅守強硬脫歐路線，提供黨內支持者第一手有關他“公平、合理讓步”的細節。



中央社援引報道，約翰遜將告訴大會，他明天將把提案提交給布魯塞爾當局，試圖取得一個讓英國順暢脫歐的協議，避免於月底以可能重創經濟的方式硬脫歐。



然而，唐寧街首相府今晚發布的聲明強調，這將是“最後提案”，約翰遜將依照承諾於31日率英脫歐，無論有無協議都一樣，“假如布魯塞爾不理會明天呈交的提案，英國政府將不再進一步協商，直到我們脫離歐盟”。



聲明說，約翰遜“無論如何”都不會在17、18兩日舉行的布魯塞爾峰會上尋求延後脫歐。首相預料將在英格蘭西北的曼徹斯特（Manchester）的黨大會上告訴諸位代表：“讓我們搞定脫歐，我們可以做到，我們必須做到，我們也將做到。”



7月當上首相的約翰遜，把重點放在修訂前首相特雷莎·梅（Theresa May）與歐盟談妥的脫歐協議中，有關愛爾蘭邊境保障措施（backstop）的部分。根據特雷莎·梅版本的協議，英國北愛爾蘭和歐盟會員愛爾蘭之間將維持開放邊境。



特雷莎·梅版協議無異讓英國與歐盟維持關稅同盟關係，批評者主張，這將迫使倫敦當局無限期忍受歐盟規定。



“每日電訊報”（Daily Telegraph）報道說，約翰遜則是希望讓北愛續留歐盟單一市場直至2025年，但與英國各地維持關稅同盟關係。



這項計劃將創造兩個潛在新邊境：一是愛爾蘭海的監管檢查，二是愛爾蘭島的海關檢查。



約翰遜先前否認媒體有關他在研究於愛爾蘭邊界設立海關崗哨的報道。



愛爾蘭邊境議題存有巨大爭議的原因在於，北愛原本抗拒英國統治，30多年來的暴力抗爭造成數千人死亡，而移除北愛與愛爾蘭邊界檢查，被視為是促成當地和平的關鍵因素。 愛爾蘭總理瓦拉德卡說：“沒有英國政府應該尋求在北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間設立檢查哨。”



然而，約翰遜表示，脫歐後於某些地方設立檢查哨是“現實”問題。他告訴英國廣播公司（BBC）：“我們認為這些檢查哨絕對可以做到最低限度、最不侵入性，也不會涉及新的基礎建設。”