美朝重啟磋商　博爾頓籲警惕平壤

中評社北京10月2日電／綜合《紐約時報》及《衛報》報道：朝鮮1日通過朝中社發表消息，指美朝兩國將於4日、5日重啟非核化磋商，進行預備性會談和工作層級會談，但目前尚未公布磋商地點。朝鮮外務省第一副相崔善姬表示，希望美朝通過此次磋商加速發展雙邊關係。美國國務卿蓬佩奧日前也積極表態，稱美國團隊做好了與朝鮮會面的準備。



韓國對此表示歡迎，青瓦台發言人高旼廷1日表示，希望通過重啟談判盡早推動朝鮮半島完全非核化與建構持久和平，取得切實進展。



另外，美國前國家安全事務助理博爾頓9月30日發表演講，指朝鮮無意放棄核武，警告美國應轉變對朝態度，保持警惕。這是他被特朗普炒魷後，首次在公開場合發言。



博爾頓出席智庫“戰略與國際研究中心”（CSIS）的論壇時表示，他現在可以“直率地談論”朝鮮領導人金正恩所構成的“嚴重威脅”。博爾頓分析，金正恩的戰略決定是無論如何都要保留，甚至計劃進一步發展及加強核武器，即使其或為達到令國際放寬制裁的目的而作出一些讓步。



博爾頓表示，朝鮮停止測試核武器和遠程導彈不是一件好事，相反，它是一個危險信號，這表明其對已研製的核武器感到滿意並可隨時投產。博爾頓全面駁斥了特朗普政府的朝鮮政策，指出美國對朝制裁未能有效實施，呼籲採取軍事行動。



（來源：大公報）