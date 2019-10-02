府侍衛室歸誰管？藍委質詢邱國正

藍委江啟臣提出質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月2日電（記者 黃筱筠）“國安局長”邱國正是因為私菸案而上台，中國國民黨“立委”江啟臣今天質詢提及，“總統府”侍衛室到底是誰管理？府秘書長還是“國安局”？邱國正表示，他看組織表，我們跟侍衛室的權責是虛線，有些通聯也有些不管，但是他願意變成實線，管控他要來負責。江則說，如果有魄力你就修法。但邱並未明確說明。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局”局長邱國正率相關情報機關首長提出“國家情報工作暨“國家安全”局業務報告”，並備質詢。也會繼續併案審查“國家情報工作法部分條文修正草案”案。



江啟臣質詢一開始就說，你上任的原因是什麼？因為私煙案嗎？邱國正也說，是。



江啟臣說，不是說你能力不好，但是接任時機是要整頓紀律，整個跟“總統”有關警衛室，甚至“警政署”保六，可能歸你們指揮，但是管理上不是。邱也正面表示，對。



江啟臣則說，“總統府”侍衛室不是你管？邱國正說，他看組織表我們跟侍衛室是虛線，有些通聯也有些不管，但是他願意變成實線，管控由他來負責。



江啟臣說，那你要修法，因為“總統府”組織法規定你要僭越“總統府”秘書長的權責嗎？邱國正則說，不是。



江又說，你有種的話去修法，把侍衛室管理納到“國安局”，不要歸“總統府”秘書長管，你如果有魄力就提出修法，這點請先處理。