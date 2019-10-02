郭董合照篩掉民眾黨綠底參選人？柯：有可能

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月2日電（記者 鄭羿菲）外傳鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今晚要替民眾黨“立委”參選人們拍定裝照，但沒被受邀的都是原本民進黨出身的人選。柯2日受訪時並不否認，那也有可能啊！郭董也會有喜歡的、比較沒那麼喜歡的，站台力道就不一樣，“這種事情就是大家方便、順其自然就好”。柯文哲的態度似乎並不是那麼在意。



“郭柯”結盟走向共同輔選“立委”參選人，而鴻海創辦人郭台銘與柯文哲在今晚就要與民眾黨“立委”參選人們，及前柯幕僚、前中國國民黨“立委”李嘉進的兒子李縉穎合拍定裝照，但郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨天則表達“郭台銘不會與所有的民眾黨“立委”參選人合照”。對此，外傳郭董將篩掉“綠底”的人選。



柯文哲2日在台北市政府接受媒體訪問，被問到今晚就要與郭台銘一起替“立委”參選人合拍定裝照，為何部分參選人沒受邀？柯表示，這很簡單，就像如果郭董找了5個人去選“立委”，也不見得5個我們全部都支持，且就算都支持，力道也不完全一樣；同樣的道理，如果我們提名的人要郭來站台，郭董也會有喜歡的、比較沒那麼喜歡的，站台力道就不一樣，“這種事情就是大家方便、順其自然就好”。



柯文哲說，我們的黨提名8個人，每個都要站一次，還要別人一定要怎麼樣，郭台銘如果不喜歡誰，你又何必要強迫人家？



媒體追問似乎沒收到拍照通知的，都是民進黨底的人？柯文哲並不否認地指出，那也有可能啊！郭台銘本來就是藍營出身，一定也有郭董比較喜歡國民黨、無黨籍，也許郭董也有政治立場、也有郭董喜歡或不喜歡的人選。柯再次強調，“這事情自然、方便就好。”