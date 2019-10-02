秘魯總統遭遇國會“抵抗”　職務被暫停12個月

中評社北京10月2日電／秘魯總統馬丁⋅比斯卡拉9月30日解散國會，宣布明年舉行國會選舉，以推進反腐敗改革，卻受到國會“挑戰”。



【遭遇停職】



當天早些時候，部長會議主席、即總理薩爾瓦多⋅德爾索拉爾在國會發起信任動議，希望修改憲法法院法官選舉程序，但國會由最大反對黨人民力量黨控制，沒有表決這一動議。



德爾索拉爾隨後辭職。



總統比斯卡拉30日下午發表電視講話，宣布解散國會，明年1月26日舉行國會選舉。他同時宣布，司法部長比森特⋅塞瓦略斯將接替德爾索拉爾出任總理。





只是，反對派議員拒絕接受總統所做解散國會決定，不願離開坐席，30日晚些時候經由表決決定暫停比斯卡拉總統職務，為期12個月，由副總統梅塞德絲⋅阿勞斯出任臨時總統。



阿勞斯晚些時候“宣誓就職”，指認比斯卡拉解散國會“違反憲法”。



【獲得支持】



以人民力量黨為首的反對派議員占據國會130席中的79席。



《秘魯時報》報道，反對派成員雖然占據國會多數席位，但席位數不足以罷免總統，只能暫停總統職務。



多家媒體以政府人士為消息源報道，阿勞斯出任臨時總統無效，因為國會當天早些時候已經解散。



30日傍晚，秘魯軍隊總參謀長和警察總長來到政府大廈，顯示他們對比斯卡拉的支持。



人民力量黨的領導人是藤森慶子，前總統阿爾韋托⋅藤森之女，因涉嫌腐敗接受調查。一家法院2018年10月31日裁定她入獄36個月，以防潛逃。藤森慶子否認“受賄”，指認司法機關對她“政治迫害”。



【關聯反腐】



比斯卡拉2018年3月就任總統，接替佩德羅⋅庫琴斯基。後者因為捲入巴西建築商奧德布雷希特公司腐敗案而辭職，接受檢察機關調查。



比斯卡拉先前警告，如果國會繼續阻撓他推進反腐敗改革、修改憲法法院法官選舉程序，他將解散國會。



比斯卡拉宣布解散國會以後，首都利馬和全國多個地區的民眾走上街頭，表達對總統的支持。不少民眾聚集在國會大廈外，呼籲反對派議員離席。



秘魯去年12月就政府提出的憲法改革舉行公民投票，絕大多數人支持比斯卡拉政府的反腐舉措。這個南美洲國家近幾年承受一連串涉及高級政府官員的貪腐醜聞打擊，5名前總統受到洗錢、受賄指控。



近期多項民意調查顯示，大部分秘魯人支持解散國會。



（來源：新華社）