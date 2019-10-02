寒冬將至床位告急　巴黎數千名無家可歸者

中評社北京10月2日電／時間進入10月，寒冬日益臨近。法國社會急救機構（Samu Social）發出警告稱收容床位告急，巴黎大批無家可歸者窘境堪憂。



據法國《巴黎人報》報道，法國總統馬克龍曾於2017年競選時提出“無家可歸者零計劃”，2018年承諾“年底之前消除街頭流浪現象”，法國城市與住房事務部長於連·德諾曼迪也於2018年強調，要讓所有無家可歸者找到栖身之處，這是“首要任務”。但這一藍圖迄今尚未實現。



法國“團結之夜”於今年2月進行的統計顯示，巴黎無家可歸者達3600餘人，其中400多個家庭，約1000人無法得到收容床位，找不到任何落腳之處。越來越多的兒童甚至新生兒在母親的懷抱中露宿街頭。





法國社會急救機構主席、公益組織“曙光協會”總幹事埃瑞克·普裡耶表示，現在距離“冬季計劃”啟動及收容中心開放已經僅剩幾周，但根本沒有足夠的位置容納街頭無家可歸人群，該機構的收容中心早已飽和，街頭露宿者的數量遠遠多於3600人，實際數字可能翻番，而且與日俱增。



埃瑞克·普裡耶呼籲政府執行“可抗辯住房權計劃”。該計劃旨在讓政府成為住房權擔保人，為合法常住法國但沒有能力獲得住房的人士提供援助，使無家可歸者、貧困勞工、帶孩子的單身母親等弱勢群體享有最基本的居住條件。埃瑞克·普裡耶表示，該機構收容中心有25%的人是貧困勞工，按照“可抗辯住房權計劃”應可獲得住房。此外，他呼籲政府增建房屋，否則收容中心爆滿的局面永遠不會結束。



巴黎市政府負責團結事務的副市長多米尼克·維西尼表示，市政府一直在推進相關工作，但住房增建需要時間。市政府掌管的長期收容位從2017年的2萬個增加到2018年的2.14萬，今年進一步增加到2.3萬。這些收容位由專門組織負責管理，其中6300個亦即近三分之一位於市政建築和旅館之內。多米尼克·維西尼談到，市政府關注到越來越多家庭流落街頭的情況，同時也“發現”了幾棟建築適合收容無家可歸人士，這些建築將從10月逐步為露宿家庭開放。



（來源：海外網）