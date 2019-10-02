日本正式上調消費稅至10%

中評社北京10月2日電／日本政府自10月1日起正式將消費稅提高至10%，這是日本自2014年將消費稅從5%升至8%後，時隔5年再次提高稅率。



消費稅提高後，日本大部分商品和服務的價格將上漲，包括水電煤在內的公共服務價格也將相應上漲。據測算，如果此次增稅針對所有商品和服務，日本政府每年可增加5.7萬億日元（1美元約合108日元）稅入。



鑒於提高消費稅會給居民，尤其是低收入居民生活造成負擔，日本政府決定，生鮮蔬菜、大米、肉類、魚類、無醇啤酒等飲料食品，以及訂閱的紙質版報紙等依然維持8%的稅率。





此外，日本政府還推出總規模達2.3萬億日元的臨時政策措施，以減小增稅對經濟產生的負面影響。例如，在小型店鋪使用信用卡等無現金手段結算可享受返點，有孩子或低收入家庭可獲得商品優惠券，以及購買住房、汽車可享受稅收減免等。



上調消費稅帶來的稅入將主要被用於社會保障支出。從10月1日起，日本開始實施基本免費的幼兒教育和保育。此外，日本政府還將提高對低收入退休老人的補助。



日本從1989年開始徵收消費稅，最初稅率為3%，1997年上調至5%，2014年再次上調至8%。安倍政府原計劃2015年10月將稅率上調至10%，但由於擔心對經濟造成打擊兩度推遲增稅。



（來源：新華網）