﻿韓檢察部門權力過大　文在寅促改革

中評社北京10月2日電／據韓聯社報道：韓國總統文在寅9月30日表示，檢察機關應在檢察制度改革中發揮帶頭作用，並敦促檢察總長尹錫悅早日提交改革方案。韓國大檢察廳1日作出回應，稱檢方將解散全國大部分檢察廳下設的特別偵查部，並在廣泛征集意見後，爭取早日提交“保障人權”的改革方案。



韓國檢察機關一直以來被詬病權力過大。文在寅9月30日首次聽取新上任法務部長曹國的工作匯報，並於期間表示，檢察機關的獨立調查權自現政府成立以來大幅加強，但要求改革檢察權行使方式的呼聲卻不斷高漲，敦促檢察總長尹錫悅早日提交改革方案。



文在寅指出，法務部和檢察機關同為檢察機關改革的主體，在法律制度改革方面，法務部發揮核心作用，而在檢察權行使方式、調查慣例和組織文化改革等方面，檢察機關要起帶頭作用。



韓國大檢察廳1日回應表示，將大幅裁減特別偵查部，並調回外派檢察官大力打擊民生領域犯罪活動。檢方還表示，將在廣泛徵求意見後，醞釀將保障人權放在最優先位置的改革方案。此外，檢方也將立即廢止檢察長專車制度。



文在寅上月在爭議中任命曹國為法務部長，後者因女兒論文造假、家族營運財團私募基金等問題，身陷特權風波，並正在接受檢方調查。外界認為，文在寅執意任命他是為了大力推行司法改革。



（來源：大公報）