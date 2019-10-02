﻿“國軍日”首秀F－35　韓戰機飛躍爭議獨島

文在寅（右）1日在大邱空軍基地出席活動。（圖片來源：美聯社） 中評社北京10月2日電／綜合韓聯社、共同社、路透社及中央社報道：韓國1日在大邱空軍基地慶祝第71屆“國軍日”，其間展示最新購入的美國製F－35A隱形戰機等先進武器。在活動中，一架F－15K戰機飛越韓日爭議領土獨島（日稱“竹島”），日本隨後提出抗議。



“國軍日”是韓國紀念其陸軍在1950年10月1日朝鮮戰爭期間越過“三八線”的日子。當天，文在寅搭乘韓國首架國產直升機“鷲百”抵達大邱空軍基地，隨後開始檢閱部隊和尖端武器。



國防預算創歷史新高



韓國軍方當天公開17類共30多件戰略武器，除了今年交付的8架美國洛克希德─馬丁航空公司產F－35A飛機中的4架外，還有E－737空中預警機、尖端無人偵察機（UAV）、“愛國者”導彈PAC－3和韓國國產的地對空導彈（M－SAM）、玄武巡航導彈、K－9自走榴彈炮、天橆多管火箭炮、陸軍戰術導彈系統等。



韓國國內目前出現一些質疑聲，擔心文在寅輕視國防安全。為此，文在寅在演講中說：“當今的國際安全高度不可預測，需要足夠的力量來保障，比如中東地區最近發生的無人機襲擊事件那樣，未來我們將面臨的挑戰將與過去完全不同。”



文在寅當天還表示，韓國明年的國防預算將首次超過50萬億韓圜（約3263億港元），創歷史新高。據悉，韓國政府過去三年共投入41萬億韓圜（約2676億港元）改善防禦系統，以增強作戰能力，明年還將投入16.7萬億韓圜（約1090億港元）。



安倍月底無意見文在寅



當天，韓國空軍還特別派出一架F－15K戰機到獨島空域巡邏，顯然特別針對日本，表現韓國對獨島的掌握力。

